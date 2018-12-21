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  4. 21 Aralık 2018 21:06

Bu hamleyle binlerce kişi işsiz kalacak

Almanya'da Volkswagen'in fabrikalarını elektrikli otomobil üretimine hazır hale getirmesiyle 7 bin kişi işsiz kalacak.

Bu hamleyle binlerce kişi işsiz kalacak
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Almanya'da, Volkswagen'in Emden ve Hanover fabrikalarını elektrikli otomobil üretimine hazır hale getirmesi durumunda 7 bin kişinin işine son verilecek.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya’da bulunan  iki fabrikasında elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planlarken üretim  kolaylaşacağı için yaklaşık 7 bin kişi de işinden olacak. 

Alman Haber Ajansı’nın  (DPA) haberine göre, Volkswagen’in üretime  devam ettiği Emdenve Hanover fabrikalarını elektrikli  otomobil üretimine hazır hale getirdiği zaman daha az kişiye ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden şirket iki  fabrikada çalışan 7 bin kişinin işine ''gönüllü işten ayrılmayı teşvik” ile son  verecek. Emden’de üretilen Passat modeli Çekya’daki Skoda fabrikasında üretilmeye  devam edecek. Elektrikli otomobil üretiminde katma değer yüksek olduğu için Alman  sanayisi bu sürece önem vermekte. Elektrikli motorlar petrol ile çalışan  motorlara göre daha az parça bulundurduğu için üretimde daha az işçiye ihtiyaç  duyuluyor.

Alman sanayisi, robotik teknolojideki gelişmelere bağlı olarak,  istihdam oluşturma kapasitesi daha da azaltırken son aylarda büyük şirketlerin  işten çıkarmaları yönündeki açıklamalar da dikkati çekiyor.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, geçen ay yaptığı açıklamada,  yeniden yapılanma çerçevesinde büyük çoğunluğu Almanya’da olmak üzere yaklaşık 12  bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Merkezi İsviçre’de bulunan gıda şirketi  Nestle, düşen talepten ve üretimi başka yere aktarmasından dolayı Almanya’da  yaklaşık 380 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Bu arada, Almanya Federal Adalet Bürosu'nca, Almanya’da Volkswagen  şirketine, otomobil egzozlarındaki manipülasyonundan dolayı sürücüler adına Alman  Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV) ve Alman Otomobil Kulübü (ADAC)  tarafından açılan davada mahkemeye başvuranların sayısının 212 bine ulaştığını  açıklandı. Büro, Alman otomobil üreticisine karşı açılan davada 30 bin başvurunun  yeterli olabileceği fakat mahkemeye başvuranların 7 kat fazla olduğunu belirtti.

AA

volkswagen , almanya
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