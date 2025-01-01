Çin malı otomobillerdeki ek vergiye de yeni yıl zammı geldi

Resmi Gazete’deki Cumhurbaşkanı kararlarına göre Çin menşeili araçlardaki yüzde 40’lık ek vergi yüzde 50’ye çıktı.

Temmuz 2024’te Çin menşeli elektrikli otomobiller için yüzde 40 ek vergi getirilmişti.

Sonrasında vergi kapsamı içten yanmalı motorlar dahil tüm yakıt türlerini kapsayacak şekilde genişletilmiş, Çin’den ithal edilen her araçtan yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergi olmak üzere toplamda yüzde 50’lik bir vergi alınması kararlaştırılmıştı.

Bugün (31 Aralık) Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre yüzde 40’lık bu vergi yüzde 50’ye çıkarıldı. Böylece içten yanmalı ve hibrit araçların ek vergi oranı toplam yüzde 60 oldu.

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardaki (PHEV) yüzde 40’lık ek vergi oranıysa değişmedi.