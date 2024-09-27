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Çinli iki otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak

Çinli iki otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
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Çin merkezli otomotiv devi BYD'nin yatırım kararının ardından Chery ve MG'nin de Türkiye'de yatırım yapacağı iddia edildi. Fabrikaların Samsun ve Manisa'da kurulacağı belirtiliyor.

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'ye yatırım yapma kararı almış ve geçtiğimiz aylarda imza atmıştı. Anlaşmada, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması planlandığı belirtilmişti.

TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAK İSTİYORLAR

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken yabancı yatırımlarla ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Çinli otomotiv devleri Chery ve MG'nin de Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandıkları öne sürülürken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır 2 otomotiv devinin nereye fabrika kuracağına dair bazı bilgiler verdi.

FABRİKALARIN KURULACAĞI İLLER DE BELLİ GİBİ

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün haberine göre fabrikaların Samsun ve Manisa'da kurulacağı ve bu iki ilin ön planda olduğu aktarıldı.

Chery'in içten yanmalı araçlar için imtiyaz talebinde bulunduğu, Türkiye'nin ise hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda teşvikler vermek istediği ifade ediliyor.

Sabah Gazetesi

Etiketler çin otomotiv Yatırım türkiye manisa samsun
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