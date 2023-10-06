Çinliler yaptı! Tamamen elektrikli SUV ortaya çıktı

Çinli otomobil devi Chery'nin tamamen elektrikli aracından ilk görüntüler geldi.

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çin merkezli otomotiv devi Chery'nin popüler aracı OMODA'nın tamamen elektrikli modeli yakında tanıtılacak. OMADA'nın ilk görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşıldı.



150kW (204 HP) elektrik motoru olan SUV, tasarımıyla da dikkat çekti.

Yaklaşık 450 kilometre menzil sunacağı belirtilen OMADA EV, sıfırdan 100 km hıza 7.5 saniyede ulaşabilecek.

Chery OMADA EV'in Çin'de satışının önümüzdeki haftalarda başlaması beklenirken, Avrupa ve Türkiye'ye 2024'ün ilk çeyreğinde geleceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE İLGİ GÖRÜYOR

Chery, Türkiye'de Ocak-Eylül döneminde 26 bin 523 adet satış rakamına ulaştı. En çok satan modeli 9076 adet ile Tiggo 8 Pro oldu.