Dikkat ! Araba alacaklara fiyat tuzağı...

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Taşıt kredileri düşünce otomobil firmaları fırsatçılık yapıyor. 90 bin liralık araba 123 bin liraya yükseldi” diyen CHP’li Yılmazkaya, konuyla ilgili piyasa araştırması yaptığını belirtti.

Yılmazkaya yaptığı piyasa araştırmasına göre, araç fiyatlarında 30 bin lira ile 60 bin lira arasında artış gerçekleştiğini ifade etti.

“NE VATANDAŞA YARADI NE HÜKÜMETE YARADI”

Yılmazkaya açıklamasında, “Vatandaşın zararına olan bu fiyat artışı yüzünden araç alımları istenilen seviyelerde gerçekleşmeyince otomobil satışlarından yüzde 100 oranlarında vergi geliri elde eden Maliye Bakanlığının gelirleri de azaldı. Piyasanın canlanması ve vergi geliri elde etmek isteyen hükümetin faiz indirimini otomobil firmalarının araçlara zam yaparak fırsata çevirmesi ne vatandaşa yaradı ne hükümete yaradı” ifadelerine yer verdi.

"YÜZDE 30 ORANINDA ZAM YAPILMASI İYİ NİYETLİ DEĞİL"

“Türkiye'de üretilen sıfır araçlar için geçerli olacak 0,49 ila 0,69 arasında değişin taşıt kredi imkânı vatandaşa avantaj sağlayacağı yerde otomobil firmaları yüzünden dezavantaja döndü” diyen Yılmazkaya açıklamasına şöyle son verdi:

“Devletin piyasayı canlandırmak adına yaptığı bu hamlesi otomobil firmalarının uyanıklığı yüzünden bir işe yaramıyor. Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına verilmesi bu araç fiyatlarının 30 bin lira ile 60 bin lira arasında artmasına sebep oldu. Vatandaşın aleyhine olan ve büyük vergi kaybına sebep olan bu fiyat artışlarının denetlemesi gerekmektedir. Araba alma hayalîye otomobil firmalarına giden vatandaşlar yüksek fiyatlar yüzünden araç almaktan vazgeçiyor. Otomobillere yüzde 30 oranında zam yapılması iyi niyetli değil. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığının gerekli incelemeleri yapmasını öneriyorum.