Dizel araba fiyatları yarı yarıya düştü

Dizel araç satışlarına yasak getirilebilmesinin önünü açan Federal İdare Mahkemesi kararının ardından Almanya'da dizel araç piyasasındaki fiyatlar yarıya indi.

Motorlu Araçlar Endüstrisi Birliği (ZDK) tarafından 1800 bayi üzerinde yapılan araştırma sonucunda Euro 5 standardındaki dizel araç fiyatlarının yüzde 50'ye varan düşüş kaydettiği açıklandı.

Bayilerin üçte biri tarafından bildirildiği üzere, ikinci el dizel piyasasındaki düşüş, standart liste fiyatlarının yüzde 30 ila 50 altında. Bazı bayiler ise Euro 5 dizel araçların satılmadığını rapor ediyor.



Mart ortasında yapılan araştırma, Leipzig'de bulunan Federal İdare Mahkemesi kararından sonraki tüketici eğilimlerini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Almanya'da geçen yıl 70 şehirdeki hava kirliliği Avrupa Birliği'nin sağlığa zararlı nitrojen oksit (NOx) standardının üzerinde çıkmış ve mahkeme hava kirliliğinin yüksek olduğu şehirlerde, özellikle de belirli yaşın üzerindeki dizel araçlara yasak getirilebileceğine hükmetmişti.

BÖYLE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Almanya'da toplam 15 milyon dizel araç bulunuyor ve bunun sadece 3 milyonu Euro 6 ile uyumlu. Volskwagen, BMW ve Daimler hisseleri gelişme sonrası düşerken, kararın bir emsal niteliği taşıdığı için tüm Avrupa'ya yayılma ihtimali de üreticiler için risk.

Öte yandan, bayiler Euro 6 dizel araçlardaki astışların da problemli olduğunu belirtiyor. Araştırmaya katılan bayilerin yüzde 37.2'lik kesimi zar zor satış olduğunu belirtirken, alıcıların sadece Euro 6d ve Euro-6d-temp segmentinde bulunduğunu belirtiliyor. ZDK Başkan Yardımcısı Thomas Peckruhn şu açıklamayı yaptı:

"Dizel meselesi tırmanmaya devam ettiği ve yasaklar önlenmediği müddetçe ticari durumda gelişme olmayacak ve geriye gidiş devam edecektir."



Araştırmadaki bir diğer çarpıcı nokta ise yüzde 43'lük bir kesimin ilave bileşenlerle üreticilerin Euro 6 standardına uyum sağlaması gerektiği ve donanımı güçlendirmesi (retrofit) yönündeki fikir. Otomobil üreticileri ise bu yaklaşımı reddediyor ve retrofit çözümünün yıllar alabileceğini belirterek maliyetinin de çok çok yüksek olacağını söylüyor.