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  4. 01 Temmuz 2019 11:17

Dizel araçlara bir yasak daha

Fransa'nın başkenti Paris'te hava kirliliğiyle mücadele edebilmek için 2006 yılı ve öncesi tarihe kayıtlı dizel araçların şehre girişi yasaklamaya hazırlanılıyor.

Dizel araçlara bir yasak daha
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2017'den beri hava kirliliğine karşı mücadele veren Paris, bugünden itibaren 2006 öncesine kayıtlı olan dizel araçların şehre girişini yasaklıyor. Fransa medyası, bu yasağın 800 bin aracı ilgilendirdiğini, 13 yaşından büyük olan araçların hafta içi günlerde şehir içinde kullanılamayacağını duyurdu.

Yeni yasağa göre, yasağı delen otomobil ve motosikletlere 68, kamyonlara ise 135 Euro para cezası uygulanacak. Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan bu yasakla birlikte, havadaki nitrojen oranının %23 azaltılacağı öngörülüyor.

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