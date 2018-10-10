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  4. 10 Ekim 2018 13:45

Dizel motorlu araçlara trafik yasağı başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de dizel motorlu araçların trafiğe çıkması kısmen yasaklandı.

Dizel motorlu araçlara trafik yasağı başladı
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Almanya'nın Hamburg, Stuttgart ve Frankfurt kentlerinin ardından başkent Berlin de kentin belirli bölgelerinde dizel motorlu araç yasağını hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

Berlin İdari Mahkemesi başkent sınırları içinde dizel araçların kullanılmasının en kısa zamanda kısmen yasaklanmasına hükmetti. 

Berlin'de 11 caddenin dizel motorlu araçların geçişine kapatılması kararlaştırıldı. Mahkeme kararında insan sağlığının korunmasının dizel motorlu araç sahiplerinin mülkiyet ve hareket hakkından daha önemli olduğu belirtildi. 

Haziran ayı sonuna kadar dizel motorlu binek araç ile kamyonlara getirilecek yasağın tamamen uygulamaya konulmuş olması gerekiyor.

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