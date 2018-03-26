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  4. 26 Mart 2018 13:37

Doğuş, VW ve Audi bayileriyle masaya oturuyor

Doğuş Otomotiv, Volkswagen ve Audi bayileri ile sözleşmelerin güncellenmesi amacıyla görüşmelere başlıyor.

Doğuş, VW ve Audi bayileriyle masaya oturuyor
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Doğuş Otomotiv, yetkili satıcı ve yetkili servisleriyle arasındaki sözleşmelerin güncellenmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

KAP'ta yer alan açıklama şöyle:

“Distribütörlüğünü yürütmekte olduğumuz Volkswagen ve Audi markalarına ait motorlu araçların satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerine ilişkin Şirketimiz ile Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisler arasında akdedilmiş bulunan sözleşmelerin; Volkswagen AG’nin yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak, Nisan 2020’den itibaren geçerli olmak üzere güncellenmesi için çalışmalara başlanmıştır.”

volkswagen , doğuş oto , vw , audi
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