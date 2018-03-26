Doğuş, VW ve Audi bayileriyle masaya oturuyor

Doğuş Otomotiv, yetkili satıcı ve yetkili servisleriyle arasındaki sözleşmelerin güncellenmesine ilişkin bir açıklama yaptı.



KAP'ta yer alan açıklama şöyle:



“Distribütörlüğünü yürütmekte olduğumuz Volkswagen ve Audi markalarına ait motorlu araçların satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerine ilişkin Şirketimiz ile Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisler arasında akdedilmiş bulunan sözleşmelerin; Volkswagen AG’nin yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak, Nisan 2020’den itibaren geçerli olmak üzere güncellenmesi için çalışmalara başlanmıştır.”