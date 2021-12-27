Doların düşmesi sonrası otomobil devinden büyük indirim!

Döviz kurunun dibe vurmasından sonra Güney Koreli otomotiv devi Hyundai fiyatlarını indirdi.

Dolar kurunun 18 liraya tırmanmasından sonra otomobil fiyatlarında büyük bir zam meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında dolar 11 liraya kadar gerilerken indirim haberleri de art arda gelmeye başladı.

HYUNDAİ ZAMLARI GERİ ÇEKTİ

Otomobil piyasasında ilk indirim haberlerinden biri Hyundai'den geldi. Güney Koreli firma, döviz düşüşü sonrası zamları geri çekerek önceki fiyat üzerinden yüzde 40'a varan indirim yaptı.

Sıfır otomobil fiyatlarına ilk indirimler Opel, Citroen, Peugeot ve Hyundai firmalarından geldi. Citroen, Opel ve Peugeot tüm modellerine ortalama yüzde 10-11 indirim yaparken, Hyundai rekora koşarak fiyatları neredeyse yüzde 40 oranında indirdi. Ancak yeni fiyatlar yine de birkaç ay öncesini aratıyor.

HYUNDAİ İNDİRİM SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, paylaştığı son fiyat tablosunda bir önceki tabloya göre büyük farklar bulunuyor.

Hyundai i10'nun yeni fiyatları ise şöyle:

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel liste fiyatı 244 bin 700 TL'den 240 bin 700 TL'ye,

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT liste fiyatı 253 bin 800 TL'den 251 bin 50 TL'ye,

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT liste fiyatı 263 bin 800 TL'den 258 bin 800 TL'ye,

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT liste fiyatı 330 bin 850 TL'den 262 bin 158 TL'ye düştü.