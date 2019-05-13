Drift’te Teamart Motosport rüzgarı

Teamart Motorsport Türkiye’de drift sporunun dünya standartlarında yapılması, bu zorlu motor sporu dalının hak ettiği değeri bularak güçlenmesi ve daha geniş kitlelere ulaşabilmesi adına takımımızı oluşturduğumuz ilk günden bugüne üstlendiğimiz misyonu bu yarışta da sürdürdü.



Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası tarihinde başarıları ile adından sürekli söz ettiren takımımız, Oktay Kabaktaş, Özer Mollamehmetoğlu ve Cem Bora Kalaycıoğlu’nun yanı sıra motor sporları kariyerinde birçok başarıya imza atan Burcu Çetinkaya Bucak’ın katılımı ile sezonun ilk yarışında yer aldı.



Hayran ve destekçilerimiz antrenman ve yarış günlerinde servis alanımızda takımımızı hiç yalnız bırakmadılar, pilotlarımız verdiğiniz destekle moral buldu, ekibimiz bu birlikteliğin oluşturduğu enerjiden ilham aldı Türkiye’de drift sporunun profesyonel işbirlikleri ve desteklerle gelişeceğinin bilincinde olan Aksoytuning markanızı temsil etmenin sorumlululuğunu taşıyor.



İkinci ayağı 15-16 Haziran tarihlerinde Kocaeli Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek şampiyonadaki iddiamızı koruyoruz. Desteklerinizle başarıya giden yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz.











