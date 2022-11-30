Ehliyet almak için 2023'ü bekleyenlere kötü haber

Zam üstüne zam olup üstümüze yağan 2022 yılında ehliyetini almayıp, yeni yıla bırakanlara bir kötü haber daha... 2023 yılı sürücü kurs ücretlerinin ne kadar olacağı belli oldu.

Haziran ayında yapılan ara zammın ardından sürücü adayları yeni yılda kurs ücretlerine gelecek zam oranları belli oldu. Mevcut durumda ortalama 4 bin 250 lira olan kurs fiyatları 7 bin liraların üzerine çıktı. Bu da yüzde 66 seviyelerinde bir zam anlamına geliyor. 2023 yılında sınavların zorlaşması, ders sayılarının artması bunun da masrafları artırmasının beklendiği kaydedildi. Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları 2023 Yılı Ücret Tablosu’ns göre; A ve B1 sınıfı ehliyet kursu ücreti 7.048 liraya yükseldi. Teorik ders saat ücreti 50 lira, ders ücreti 1700 lira, direksiyon ders saat ücreti 382 lira, ders ücreti de 5,348 lira oldu. Engelli sürücü kurslarında fiyat 6,692 lirayken, teorik ders saat ücreti 50 lira, ders ücreti 1700 lira, direksiyon ders saat ücreti 312 lira, ders ücreti 4,992 lira oldu.