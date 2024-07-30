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Elektrikli araç sahiplerine müjde: Evde şarj sorunu bitiyor

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Evde şarj sorunu bitiyor
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Elektrikli araç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri olan şarj imkanı, yeni bir düzenlemeyle çözüme kavuştu! Artık apartman ve sitelerde yaşayan elektrikli araç kullanıcıları, araçlarını evlerinin önünde kolayca şarj edebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, şarj istasyonu kurulumu için artık 4/5 çoğunluk şartı aranmayacak.

Türkiye’de elektrikli otomobiller giderek yaygınlaşıyor. Bütçe ve çevre dostu elektrikli otomobillerin artması apartman ve site gibi yaşam alanlarında da şarj istasyonu kurulumunu zorunlu hale getirdi. 

4/5 çoğunluk şartı kaldırıldı

Ancak bugüne kadar oturdukları bina veya sitenin otoparkına araç şarj istasyonu kurmak isteyenler, 4/5 çoğunluk şartına takılıyordu. Elektrikli araç sahiplerini mutsuz eden bu uygulama Kat Mülkiyeti Kanunu'nunda yapılan düzenleme ile kaldırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, artık şarj ünitesi kurulumu için genel çoğunluk kararının alınması yeterli olacak. 

“Apartman ve sitelerin ortak alanlarına çoğunluk kararı ile şarj istasyonu kurulumu yapabilmek, büyüyen talebin karşılanması açısından kritik önem taşıyor” diyen Elaris İş Geliştirme Koordinatörü Kağan Kınay, yeni uygulamayı ve sağlayacağı avantajları değerlendirdi: 

Mağduriyeti ortadan kaldırıyor

“Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. ve 42. maddelerinde yapılan değişiklik ile apartman ve sitelere, elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu işlemi artık ‘ortak alanlarda inşaat yapılması’   olarak değerlendirilmeyecek. Bu nedenle şarj ünitesi kurulumu için 4/5 çoğunluk kararı şartı aranmadan genel çoğunluğun sağlanması yeterli olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu yeni düzenlemesi, şarj istasyonu kurulumu konusundaki süreçleri hızlandıracak ve elektrikli araç sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldıracak. Bu değişiklik aynı zamanda elektrikli araç kullanımını da teşvik edecek.” 

Kağan Kınay, otoparklara kurulacak şarj ünitelerinin güvenlik problemi oluşturmaması için yapılması gerekenler konusunda da vatandaşları uyardı:

Güvenlik açısından mevcut elektrik tesisatı kontrol edilmeli

“Otoparklara kurulacak şarj üniteleri, apartman ve sitelerin elektrik altyapılarına çok fazla yük getiriyor. Bu nedenle sistem kurulumu sırasında mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılması gerekebiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da şarj ünitesi kurulumunun bağımsız bölümlere zarar vermemesi için mevcut elektrik tesisatının kontrol edilmesi ve ilgili elektrik kurumunun olumlu görüşünün alınması konusunda uyarıyor. Üçay Mühendislik olarak, araç şarj istasyonu kurulumlarında sistem güvenliğine hassasiyet gösteriyoruz. Tesisatları, ‘Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği'ne uygun bir mühendislik çalışmasıyla kuruyoruz.” dedi.

 

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