O bir canavar değil, gerçek ! Çok özel ırk görüntülendi..
O bir canavar değil, gerçek ! Çok özel ırk görüntülendi..
Survivor Sabriye'nin bu Instagram paylaşımı olay oldu
Survivor Sabriye'nin bu Instagram paylaşımı olay oldu
Siz onu sıradan bir asansör sanıyorsunuz ama...
Siz onu sıradan bir asansör sanıyorsunuz ama...
Orucunu hurma ile açanlar çok iyi okusun...
Orucunu hurma ile açanlar çok iyi okusun...
Emekli maaşlarının ödeneceği tarih açıklandı
Emekli maaşlarının ödeneceği tarih açıklandı
İş arayan gençler, iş aramaya devam ! Suriyelilere o kapı da açıldı
İş arayan gençler, iş aramaya devam ! Suriyelilere o kapı da açıldı
Dikkat ! Trafikte ayı var ! Hem de bildiğiniz ayı...
Dikkat ! Trafikte ayı var ! Hem de bildiğiniz ayı...
İran'ı karıştıran saldırının sırrı çözüldü ! 16 yaralı var...
İran'ı karıştıran saldırının sırrı çözüldü ! 16 yaralı var...
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. 08 Haziran 2017 11:45

Elektrikli araç sayısında inanılmaz yükseliş

Dünya genelinde elektrikli araç sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona ulaştı.

Elektrikli araç sayısında inanılmaz yükseliş
A+ A-

Dünya genelinde elektrikli araç sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona ulaştı.

AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2017 Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünyada elektrikli araç satışının artmasında hükümetlerin izlediği çevreci politikalar etkili oldu. Ayrıca enerji verimliliğini artırdığı için son yıllarda elektrikli araç kullanımı daha fazla yaygınlaştı.

Dünya genelinde 2,3 milyon şarj istasyonu
Geçen yıl dünyada elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona yükseldi. Araç sayısının yükselmesiyle şarj istasyonlarının sayısı da arttı. Söz konusu dönemde dünya genelinde 2,3 milyon şarj istasyonu hizmete girdi.

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için şarj istasyonu sayısının daha da arttırılması ve araçların batarya maliyetlerinin düşürülmesi planlanıyor.

Araç sayısının 2020'e kadar 20 milyon, 2025'e kadar ise 70 milyona çıkabileceği öngörülüyor.

Elektrikli araç satışında Çin lider
Geçen yıl dünyada en fazla elektrikli araç Çin'de satıldı. Ülkede 2016'da, 336 bin elektrikli araç trafiğe çıktı. Çin'i, 159 bin araçla ABD ve 50 bin 180 araç satışıyla Norveç izledi.

AA

dünya , elektrikli , geneli , araç , sayısı , artış