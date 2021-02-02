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  4. 02 Şubat 2021 07:17

Elektrikli araçlarda ÖTV zammı Resmi Gazete'de

Elektrikli otomobillerin özel tüketim vergilerinde değişikliği öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranları 3 ile 4 kat artırıldı.

Elektrikli araçlarda ÖTV zammı Resmi Gazete'de
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Kararla, motor gücü 85 kilowatt olan elektrikli araçlarla ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kilowatt ile 120 kilowatt arasındaki elektrikli araçlarla ÖTV oranı yüzde 7'den 25'e, motor gücü 120 kilowatı geçen elektrikli araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 15'den yüzde 60'a yükseltildi.

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