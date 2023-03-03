Elektrikli araçların ÖTV'sine TOGG müdahalesi

Elektrikli araçlarda ÖTV matrah limitlerinin artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, sadece elektrik motorlu araçların matrah limitleri arttırıldı.

Buna göre, motor gücü 160 kilovatı aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 700 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi. Motor gücü 160 kilovatın üzerindeki araçlarda ise ÖTV matrahı 750 bin TL'den 1 milyon 350 bin TL'ye çıkarıldı.

Elektrikli araçların vergi oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

TOGG öncesi yeni hamle

Motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ila 40 arasında değişirken, motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 50 ila 60 arasında olacak.

Çin'den ithal edilen elektrik motorundan tahrikli taşıtlara ek vergi getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtlardan Çin menşeli olanlarının ithalatında yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

TOGG’a avantaj sağlaması bekleniyor

Sektör temsilcileri, alınan bu kararın Uzakdoğu’dan gelecek markaların Türkiye pazarındaki rekabetçiliğini etkileyebileceğini vurguladı. Bazı sektör temsilcilerine göre, bu ek vergi önümüzdeki yıl satışa sunulacak Togg’a da avantaj sağlayacak. Türkiye’de şu anda resmi olarak distribütörlüğü bulunan MG, Seres ve Skywell olmak üzere üç Çinli elektrikli otomobil üreticisi bulunuyor. Diğer yandan, Toyota ve Honda gibi diğer markalar da elektrikli araçlarını Türkiye pazarına sunma hazırlığı yapıyordu.

En büyük darbeyi alacak markalardan biri de Tesla

Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen elektrikli araçlara getirilen ilave ek vergi, kısa süre önce Türkiye ofisini açan Tesla’yı da vurdu. Buna göre Şangay’da üretilen Model 3 ilave ek vergi ile Türkiye’ye gelecek. Model Y ise Tesla’nın Berlin fabrikasından geleceği için o araçta ek bir vergi uygulanmayacak. ABD’den ithal edilen araçlara getirilen yüzde 60'lık ek vergi nedeniyle buradan Türkiye’ye yapılan siparişler ise zaten durma noktasına gelmişti.