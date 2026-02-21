Elektrikli otomobil devi Tesla'dan 657 bin TL'lik indirim sürprizi!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Cybertruck ailesinin en pahalı ve en güçlü üyesi Cyberbeast'in fiyatında yaklaşık 15 bin dolar (657 bin TL) indirim yaptı. Böylece Cyberbeast'in fiyatı 100 bin dolar bandının altına geriledi.

Elektrikli araç devi Tesla, ABD’deki internet sitesini güncelleyerek Cybertruck serisinin en üst donanım seviyesi olan Cyberbeast modelinde ciddi bir fiyat indirimine gittiğini duyurdu.

100 bin doların altına geriledi

Tesla, Cyberbeast modelinin fiyatını 114.990 dolardan 99.990 dolara indirdi. Bu güncelleme ile araç, pazarda "lüks-erişilebilir" sınırı olarak kabul edilen 100 bin dolar eşiğinin altına çekilmiş oldu.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Cybertruck ailesinin en pahalı ve en güçlü üyesi Cyberbeast’in fiyatında yaklaşık 15 bin dolar (657 bin TL) indirim yaptı. Böylece Cyberbeast’in fiyatı 100 bin dolar bandının altına geriledi.

İndirimin perde arkası

Öte yandan fiyat güncellemesiyle birlikte Tesla'nın geçen yıl sunduğu “Luxe Package” paketini listeden kaldırdığı görüldü. Söz konusu pakette Denetimli Tam Otonom Sürüş (FSD) özellikleri ve Supercharger ağına ücretsiz erişim ayrılacağı sunuluyordu. Bu değişiklik, fiyat güncellemesinin donanım sadeleştirmesiyle desteklendiğini ortaya koydu.

Şirket, Cybertruck serisinin diğer alt versiyonlarında herhangi bir fiyat değişikliği yapmadı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Cybertruck ailesinin en pahalı ve en güçlü üyesi Cyberbeast’in fiyatında yaklaşık 15 bin dolar (657 bin TL) indirim yaptı. Böylece Cyberbeast’in fiyatı 100 bin dolar bandının altına geriledi.

