Elektrikli otomobiller, depremzedelere mobil jeneratör olacak

Yeni elektrikli MG modellerinin lansmanını iptal eden Doğan Trend Otomobil, lansmanda kullanılacak olan elektrikli araçlarını depremzedelere enerji desteği sağlamak için bölgeye gönderdi.

Depremden etkilenen bölgelere ilk günden bu yana desteğini sürdüren Doğan Trend Otomotiv, şimdi de bölgeye enerji desteği sağlamak için kolları sıvadı. Yeni elektrikli MG modellerinin lansmanını iptal ederek, lansmanda kullanılacak olan araçlarını da depremzedeler için kullanma kararı alan şirket, elektrikli MG modellerini de bölgeye doğru yola çıkarmaya hazırlanıyor. Araçtan araca şarj fonksiyonu olarak bilinen V2L (Vehicle to Load) teknolojisine sahip elektrikli MG modelleri, deprem bölgesinde aydınlatmaya ve ısıtmaya olan ihtiyacı karşılamak için mobil jeneratör görevi üstlenecek. Bir ucu otomobile bağlanan ve diğer ucunda üçlü priz bulunan özel kablosu sayesinde bir otomobil 70 kilowatt saat elektrik enerjisi sağlayabiliyor. V2L kablosunun takılması ile jeneratöre dönüşen otomobiller, bir ailenin temel ihtiyaçlarını 1 ay boyunca karşılayabiliyor.

Son 100 yılın en büyük felaketini yaşayan Türkiye’de bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken diğer taraftan da evlerine giremeyen veya evleri yıkılan depremzedelere yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana bölgeye desteğini devam ettiren Doğan Trend Otomotiv, şimdi de afetzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarına yönelik enerji ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. Doğan Trend Otomotiv, şirket bünyesinde oluşturulan kriz yönetim ekibiyle, bayileriyle koordineli bir şekilde bölgenin acil ihtiyaçlarına öncelik verirken, uluslararası iş ortakları ve temsil ettiği markalarla sürekli iletişim halinde hareket ederek yurt dışından gelecek yardımları da koordine etmeye devam ediyor.

MG, Avrupa’ya giden araçları Türkiye’ye yönlendirdi

MG markasını Türkiye’de temsil eden Doğan Trend Otomotiv yetkilileri ile iletişime geçen SAIC ve MG yetkilileri, ülkemizi vuran deprem sonrasında her türlü yardım için hazır olduklarını ilettiler. Her iki tarafın müzakereleri esnasında yapılabilecek destekler konusunda fikir alışverişinde afet bölgesindeki temel elektrik ihtiyacını gidermek için de harekete geçme kararı alındı.

V2L teknolojisine sahip MG’nin yeni elektrikli modelleri Avrupa ülkelerine doğru yolda giderken MG’nin üst düzey yönetiminin talimatı ile araçlar hızla Türkiye’ye gönderildi. MG Avrupa, depremin ilk gününden bu yana elektrikli araçların ülkemize erken gönderimi ve özel V2L kablolarının Türkiye’ye acil ulaştırılması konusunda önemli bir çaba gösterdi. Araçların elektriği cihazlara verebilmesi için gerekli olan kablolar uçakla öncelikli olarak Türkiye’ye gönderildi. MG Türkiye ekibi ise, hızla aksiyon alabilmek için özverili şekilde yoğun çaba sarf ederek ithalat süreçlerini hızlandırabilmek için bizzat ekip olarak limanda görev aldı. Bu çalışmalarla beraber Doğan Trend Otomotiv, ilk aşamada 20 adet elektrikli SUV’unu, mobil jeneratör olarak kullanılması için deprem bölgesine yola çıkarmaya hazırlanıyor. Daha fazla sayıda araç Türkiye`ye ulaştıkça, ihtiyaç olan noktalara gönderilmeye devam edilecek.

Elektrikli araçlar, deprem bölgesinde mobil jeneratör hizmeti sunacak

Yeni nesil elektrikli otomobillere özel olan V2L teknolojisiyle sahip MG modelleri, bu sayede afet bölgesinde özellikle ulaşımı daha zor olan kasaba ve köylerdeki başta aydınlatma ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar için mobil jeneratör görevi üstlenecek. Elektrik enerjisinin istenilen her yere taşınabilmesini sağlayan V2L teknolojisi ile özel bir kabloyu araca takıp diğer ucundaki 3’lü priz ile 70 kilowatt saate kadar enerji sağlanabiliyor.

70 kilowatt saat enerji, normal şartlar altında bir ailenin evindeki temel enerji ihtiyaçlarını 1 ay boyunca rahatlıkla karşılayabiliyor. Sadece bir otomobilin gücüyle 3 çadır veya konteyner aynı zamanda ısıtılıp aydınlatılabiliyor. Aynı anda aktif çalışabilen 3 priz ile saatte 3,3 kilowatta kadar güç tüketen elektrikli cihazları her yerde çalıştırabilmenin mümkün olduğu bu teknoloji ile elektrikli MG modelleri, enerji kesintisi yaşanan veya araçta barınmayı gerektiren dönemlerde; aydınlatma, elektrikli ısıtıcı ve cep telefonu şarjı gibi temel ihtiyaçları aralıksız olarak 2 gün boyunca aynı anda karşılayabilecekler. Herhangi bir içten yanmalı motor olmadığı için normal jeneratörlerden en önemli farkı sessiz ve egzoz gazı üretmemesi olan V2L teknolojisi sayesinde uygun şarjlanma imkanı sağlandığında özellikle geceleri afet bölgesinde zaten hayatı zorlaşmış olan ihtiyaç sahiplerinin gürültü ve zararlı egzoz gazı olmadan geceyi geçirebilmeleri mümkün olabilecek.

Grubun temsil ettiği Wallbox markası ise projede kullanılacak elektrikli otomobillerin şarj edilebilmesi için şarj istasyonlarını temin etti. Deprem bölgesinde Aytemiz ile iş birliği yapılarak acil olarak elektrik bulunan yerlerin tespiti ve şarj istasyonunun kurulumu için gerekli çalışmalar da bir yandan sürdürülüyor. Ayrıca operasyonda destek olabilecek MG markalı otomobiller ile elektrik bulunan bölgelerde araçları şarj edip, elektrik olmayan ve ihtiyacın bulunduğu yerlere araçların transferini sağlamak için bölgeden bir destek ekibi oluşturuldu. Afet bölgesindeki bayileri öncelikli olmak üzere ilk günden itibaren yardım için seferber olan ve aynı zamanda afetzedeler için çeşitli yardım malzemesi organizasyonları gerçekleştiren Doğan Trend Otomotiv, deprem bölgesine yönelik olarak faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek.

İlk kez Japonya depreminde gündeme gelmişti

Normalde şebekeden beslenen elektrikli otomobillerin tam tersi yönde işlem yapması yani aracın şebekeyi beslemesi ihtiyacı ilk kez Japonya’da yaşanan depremlerde gündeme geldi. Hatta depremden sonra Japon yetkililer, ilk 24 saatte elektrikli araçların acil elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini tespit ederek elektrikli otomobillerin acil durumlarda kullanılmasına dair çalışmalar yaptılar. Bloomberg Green tarafından yaptırılan 1.500'den fazla ABD'li elektrikli araç sahibinin katıldığı bir ankette ise elektrikli araç satın alanlar, bu türdeki araçları tercih ederken felaket durumlarında sağladığı faydalara bakmıyor/bilmiyor. Çoğunlukla, maliyet tasarrufu ve çevresel faydalar nedenli elektrikli otomobilleri tercih ediyor. Ulaşım filolarında elektriklendirmenin potansiyel faydaları mevcut. Otobüsler ve diğer kamu araçları da elektrikli hale geldikçe, sığınaklara ve diğer acil durum hizmetlerine güç sağlamak ve hatta kesinti yaşanan şebekeleri desteklemek için iki yönlü olarak bu araçlar kullanılabiliyor. Tam dolduğunda 70 kilowatt saat civarında elektrik depolayabilen yeni nesil otomobiller tam teşekküllü bir evin enerji ihtiyacını 2-3 hafta karşılayabiliyor. Sadece ısınma ve basit ihtiyaçlar söz konusu olduğunda bu süre çok daha uzayabiliyor. Yetkililerin yaptığı hesaplar ve daha sonrasındaki denemelerde eşzamanlı olarak dört çadırın makul bir şekilde ısıtılabileceği ve aydınlanma ihtiyacının karşılanabileceğini belirtiyorlar.

V2L (Araçtan Cihazlara Elektrik)

İngilizce “vehicle to load” adı verilen teknoloji, araçtan cihazlara enerji yüklemesi prensibine sahip. Bu teknolojiye sahip elektrikli otomobiller ihtiyaç duyulduğunda jeneratör gibi kullanılabiliyor. Bilgisayar, cep telefonu gibi basit ve az elektrik çeken cihazları kullanmaya imkan verdiği gibi su ısıtıcısı, klima, elektrikli ısıtıcı gibi yüksek enerji gerektiren cihazları da rahatlıkla kullanmaya imkan veriyor. Bu özelliğe sahip elektrikli araçlar, doğada kampçılar ve karavan sahipleri tarafından da kullanılabiliyor.