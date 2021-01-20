Elektrikli otomobiller için her şeyi değiştirecek adım!

Elektrik motorlu otomobillerin giderek yaygınlaşması, bu otomobillerin en büyük sorunlarından bir tanesi olan bataryalara yönelik çalışmaları hızlandırıyor. Özellikle de bir yıllık süreç içerisinde onlarca batarya projesi ortaya çıktı. Hatta dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde de 10 dakikalık şarja 400 kilometre menzil sunabilen bir bataryanın geliştirildiğinden bahsetmiştik. Bu haberimiz ise çıtayı bir tık daha artıracak türden.

İsrail merkezli bir teknoloji şirketi olan StoreDot, elektrik motorlu otomobillerin menzil problemini ortadan kaldıracak bir batarya ürettiğini duyurdu. Şirketin iddialarına göre üretilen bu batarya, sadece 5 dakikada şarj olabilecek potansiyele sahip. Üstelik şu an kullanılan mevcut şarj altyapıları, bu bataryayı rahatlıkla şarj edebiliyor.

StoreDot, sadece elektrik motorlu otomobiller için batarya üretmeye çalışmıyor. Şirketin esas amacı, herhangi bir elektrik motorlu araç için, sadece 5 dakikada şarj olabilecek bataryalar üretmek



