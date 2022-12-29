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Elon Musk'tan Tesla çalışanlarına mektup: ''Dünyanın en değerli şirketi olacak''

Elon Musk'tan Tesla çalışanlarına mektup: ''Dünyanın en değerli şirketi olacak''
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk, şirket çalışanlarına mail gönderdi. Musk'ın, ''hisse senedi piyasasındaki çılgınlığa kafayı takmamalarını, uzun vadede Tesla’nın dünyanın en değerli şirketi'' olacağını söylediği öğrenildi.

Elektrikli araba şirketi Tesla hissesinin bu yıl yüzde 70’e yakın değer kaybetmesinin ardından şirketin sahibi Elon Musk Çarşamba günü çalışanlara bir email gönderdi.

Reuters’ın haberine göre Musk, Tesla çalışanlarına, “hisse senedi piyasasındaki çılgınlığa kafayı takmamalarını, uzun vadede Tesla’nın dünyanın en değerli şirketi” olacağını söyledi.

Musk’ın Twitter’ın başına geçmesinin ardından dikkatini daha çok sosyal medya platformuna vermesi yatırımcıları kaygılandırmış, böylece Tesla hissesi satış yemişti.

Musk, şirket hisselerinde yaşanan düşüşten ötürü dünyanın en zengin kişisi unvanını yitirmişti.

Tesla hisselerinin düşüş yaşamasında Çin’deki karantina kararı dolayısıyla üretimin azalacağı endişesi de rol oynuyor.

Salı günü Tesla hissesi Çin’den gelen haberle yüzde 11 değer kaybetti.

Yedi gündür düşen Tesla hissesi, Çarşamba gününü ise yükselişle kapadı.

Tesla’nın Aralık ayındaki düşüşü yüzde 40’ı buldu.

Bloomberg’e göre Tesla sevdalılarının hisse senedinin kötü performansına rağmen yatırım yapmaya devam etmesi şirketi ayakta tutuyor.

ABD ve Çin’de arabalarına indirim kampanyası yapan Tesla’nın siparişleri yetiştirip yetiştiremeyeceği ise bilinmiyor.

Bu yüzden Musk çalışanlarına yazdığı emailde tedariğin gerçekleştirilebilmesi için gönüllü olarak çalışmalarını salık verdi.

BBC Türkçe

Etiketler elon musk tesla hisse
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