Erdoğan açıkladı ! Yerli otomobil fabrikasının yeri belli oldu

Yerli otomobilin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Bu otomobil yerli ve millidir'' dedi. Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde kurulacağını da açıkladı.

"Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Erdoğan, Kocaeli Gebze'de yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile resmi açılışının yapılacağı "Bilişim Vadisi"ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alana girişinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile diğer ilgililer karşıladı.

Fuaye alanında bulunan Türkiye'nin 29 Ekim 1961 yılında üretttiği ilk yerli otomobili "Devrim"i inceleyen Erdoğan, direksiyona geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilinin üretmesi gerektiğini hep dile getiririz.

''100'ÜN ÜZERİNDE TÜRK MÜHENDİS GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI''

Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Bugün ön gösterim araçlarını söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin Bilişim Vadisi. Biz bu tarihi günde iki mega projesi aynı anda hayata geçiriyoruz.

Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni değildir yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. 'Devrim'in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. 'Devrim' otomobili için harekete geçildiğinde Türkler otomobil üretemez diye kampanya başlatılıyor.

''DEVRİM'İN ÖNÜNÜ KESMEYİ BAŞARDILAR DEVRİN OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER''

Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyorum. Bu millet yapar. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz.

ERBAKAN'I YAD ETTİ

Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum.

ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

Asgari ücret rakamlarının ülkemize çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum. İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Şimdi de enflasyonun 3-4 puan üstünde belirleyerek yola devam ediyoruz. Bu çark dönecek. Bu çarkın dönmesi için hesabı kitabı ona göre yapacağız. Enflasyonun 3 puan üzerinde yüzde 15 olarak yapılan artış sonucunda asgari ücret 2002'ye göre yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor.

Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline geldi. (Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye alışmışlar. Biz Körfezi dolaşarak değil, daha kestirme köprülerimizi yapalım, buralardan süratle İzmir'e ulaşalım.

''YAZILIMCI SAYIMIZI 500 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ''

Yazılımda sıçramayı burada yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız. Gemlik'te silahlı kuvvetlerimzie ait olan büyükçe yerimiz var.

''FABRİKA GEMLİK'TEKİ TSK ARAZİSİ ÜZERİNDE KURULACAK''

Yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz fabrikamızın orada yapımına başlayacağız. Kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz.Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye'de Libya Türkiye arasında biz koyuyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Bu otomobil yerli ve millidir. Yerlilik ve millilikten anlamayanlar var, onlar bizi ilgilendirmez, biz işimize bakacağız. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı.

''AVRUPA'NIN KLASİK OLMAYAN, DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ İLK VE TEK SUV MODELİNİN SAHİBİ OLACAĞIZ''

Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa'nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir. Bu yönetimi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Babayiğitlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak. Rabb'imin izniyle Türkiye, önümüzdeki dönemin yükselen değeri, attığı adımları takip edilen ülkesi olacaktır.''

Programa, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınları da katıldı.

İşte Türkiye'nin yerli otomobili !