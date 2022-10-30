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  4. Erdoğan, ''Yanlış yapıyorsunuz'' diyerek talimatını verdi: Yerli otomobile bişr renk daha ekleniyor

Erdoğan, ''Yanlış yapıyorsunuz'' diyerek talimatını verdi: Yerli otomobile bişr renk daha ekleniyor

Erdoğan, ''Yanlış yapıyorsunuz'' diyerek talimatını verdi: Yerli otomobile bişr renk daha ekleniyor
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Yurt içi ve yurt dışında merakla beklenen yerli otomobil Togg'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir renk daha eklendiç

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle seri üretime resmen başladı. Gemlik'teki fabrikanın açılışıyla Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hasreti de son buldu.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN 6 RENK AÇIKLANMIŞTI
Fabrika açılışından bir gün önce Togg'un resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapılmış, yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Bugün yapılan ilk yerli otomobilin banttan indirilmesi töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Togg'a yeşil renk de eklendi.

 'KARADENİZ DEDİĞİN ZAMAN AKLA YEŞİL GELİR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sonunda Togg CEO'su Gürcan Karakaş'a seslendi ve "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz dediğin zaman akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum da bizi üzer. Tamam mı Gürcan." ifadelerini kullandı.

Etiketler togg renk otomobil
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