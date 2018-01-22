Ferrari, Tesla’dan önce elektrikli süper otomobil üreteceğini duyurdu!

Ferrari’nin CEO’su Sergio Marchionne, açık bir şekilde Tesla Motors’a meydan okudu. Elektrikli otomobillerden bahsettiği bir röportajında Tesla’nın sektöre büyük katkısının olduğunu, ancak Elon Musk’ın başardığını tüm otomobil üreticilerinin yapabileceğini söyledi. Bu büyük iddialarla da yetinmeyen Marchionne, Tesla elektrikli süper otomobil üretmeden önce kendilerinin üreteceğini söyledi. Ferrari CEO’sunun sözleri şu şekildeydi:

“Eğer elektrikle çalışan bir süper otomobil üretilecekse bunu ilk yapan Ferrari olacaktır. İnsanlar Tesla’nın süper otomobil planlarına hayran kalıyor, Musk’ın sektöre katkısını küçümsemek istemiyorum ama onun yaptığını tüm üreticiler yapabilirdi.”

Ferrari yakın tarihte elektrikli süper otomobilini tanıtacak



Sergio Marchionne tarafından yapılan bu açıklama, 2020 senesinde yollara çıkacak olan yeni Roadster modelinden önce Ferrari tarafından üretilen elektrikli süper otomobil göreceğimiz anlamına geliyor. Şirketin nasıl bir model üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü hakkında henüz bir bilgimiz yok, ancak iddialı bir model olmadan CEO’nun bu şekilde konuşması pek yerinde olmazdı.

Ferrari SUV de yolda



Detroit’te düzenlenen North American International Auto Show etkinliğinde konuşan CEO, Ferrari’nin SUV modeli üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü de doğruladı. Marchionne, 2016 senesinde Ferrari’nin SUV üretmeyi düşünmediğini belirtmiş ve “Bunu yapmak için önce beni vurmalısınız” demişti.





