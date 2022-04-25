''Fiyatlar düşecek'' diye bekleyenlere kötü haber: Hayaldi, hayal olarak da kalacak

Önce pandemi ardından da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının darbe vurduğu otomotiv sektöründen kötü haber geldi. Fiyatlar düşecek diye beklemeyin, yüzde 25 daha zam geliyor!

Türkiye’de otomobil fiyatları, ocak ayından bu yana ortalama yüzde 8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran yüzde 20’lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre, piyasada asıl zamlar mayıstan itibaren kademeli olarak başlayacak.

Aslında üretim maliyetlerindeki artışın otomobil fiyatlarına yansıması beklenen bir gelişmeydi. Ancak bunun ne oranda olacağı henüz belirtilmemişti. Bu konuda ilk açıklama İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan’dan geldi. Dünya’dan Aysel Yücel’e konuşan Gülan, yıl sonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi.

Bu sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış. Gülan, Türkiye’deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti.

ODD Başkanı Bozkurt: Fiyat artışı kaçınılmaz

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız” dedi.

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