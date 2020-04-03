SON DAKİKA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI LGS KILAVUZUNU YAYIMLADI !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. 03 Nisan 2020 17:00

Ford Avrupa'daki fabrikalarında üretima ara verdi

Araç üreticisi Ford Motor Company, Türkiye'deki fabrikalarının ardından, Avrupa'daki üretim tesislerinin çoğunda üretime 4 Mayıs'a kadar ara verdiğini açıkladı.

Ford Avrupa'daki fabrikalarında üretima ara verdi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ford şirketi eçen ayki açıklamasında Avrupa'da üretime birkaç hafta ara vereceğini ifade etmiş, ancak tarih belirtmemişti. 

Ford Otosan da Salı günü yaptığı açıklamada, Covid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 6 Nisan'a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan'a uzattığını duyurdu. 

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada işe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmediği belirtildi. Ford Otosan'dan 19 Mart günü yapılan açıklamada, Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarında üretime 2 hafta ara verildiği duyuruldu.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
üretim , avrupa , fabrika , ford
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM