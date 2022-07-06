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Ford, binlerce otomobili geri çağırdı

Ford, binlerce otomobili geri çağırdı

ABD'li otomobil üreticisi Ford, aralarında Bronco ve Ranger modelinin bulunduğu 63 binden fazla otomobili geri çağırdı.

Ford’un SUV modelleri Bronco ve Ranger’a sahip olan müşteriler, araçlarının ön camlarından uzun zamandır şikayetçiydi.

Şikayetleri dikkate alan Ford'un geri çağırması kapsamına alınan modeller arasında 8 Aralık 2021 ile 12 Nisan 2022 arasında üretilen 39 bin 63 Ford Bronco ve 17 Aralık 2021 ile 12 Nisan 2022 arasında üretilen 24 bin 231 Ford Ranger var.

Ford; ortam sıcaklığı ve nemi, yapıştırma işlemi sırasındaki sıcaklık ayarları, vernik kalınlığı ve birçok diğer değişkeni incelemesine rağmen, ön camların neden ayrıldığını henüz bulamadı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından sağlanan belgelere göre, sorunla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma gerçekleşmedi.

Etiketler ford geri çağırma geri çağırma programı suv
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