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  4. 16 Mayıs 2017 09:51

Ford'dan flaş karar !

Ford Motor global iş gücünü yüzde 10 civarında azaltmayı planlıyor.

Ford'dan flaş karar !
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Wall Street Journal'ın haberine göre Ford Motor, global işgücünü yüzde 10 civarında azaltmaya yönelik planlarını bu hafta içinde açıklamaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Ford Motor işten çıkarmaları, karlılığı artırma çabaları çerçevesinde maliyetleri 3 milyar dolar azaltma hedefini gerçekleştirmek için yapacak.

Ford Motor, WSJ'nin haberine ilişkin sorulara yanıt vermedi. Ancak, maliyetleri alçaltmanın ve mümkün olduğu kadar verimli bir hale gelmenin stratejik öncelikleri arasında olduğunu vurguladı

otomobil , global , ford