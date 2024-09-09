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Gazeteci Karagöz'den yerli otomobil TOGG'a da, yönetimine de yaylım ateşi

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Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz sosyal medyadan yayınladığı bir videoda "Artık birilerinin yüksek sesle bu uyarıları yapması gerek" diyerek yerli otomobil Togg'un eksikleri ile hatalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz  kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u hem donanım, hem de şirketsel yönetim anlamında çok sert ifadelerle eleştirdi.

Aracın özellikle şarj konusunda sık sık hata verdiğini anlatan Karagöz, “Yazık değil mi bu insanlara üzülüyorum” diyerek tepki gösterdi.

Kendisi de TOGG kullanıcısı olan ve aracın verdiği hatalar nedeniyle mağduriyet yaşadığını anlatan Karagöz, “Aradan  yıl geçmesine rağmen TOGG, hala adaptif hız sabitleyicisine sahip değil. Şerit takibi vs. hala getiremedi. Ama Ziraat Bankası uygulaması getirmişler. Siz rahat mısınız? Sizin arabanız hala yüksek enerji hatası verip şarj almıyor. Trendyol uygulaması getirmişler, yapay zeka radyosu getirmişler. Burada ev yanıyor sen duvar dekoru yapıyorsun” dedi.

“TOGG SÜREKLİ ŞARJ HATASI VERİYOR”

TOGG kullandığı dönem yaşadığı mağduriyeti de anlatan Karagöz, “Birgün babam ile birlikte Bolu’da restoranda yemek yedik ve arabayı şarja bıraktık. Araba şarj oluyor zannediyoruz. Araba hata vermiş şarj almamış araba. Arabayı bir daha resetlemek gerekiyor. DTC reseti yapmak gerekiyor. Bilgisayar mühendisi mi bu insanlar? Yok efendim sigortası yokmuş, Tofaş mı bu araba? Geçen gün Alaçatı’da bir sponsorlukta gördüm. Siz bu arabayı Alaçatı’ya mı satıyorsunuz? Erzurum’a, Sivas’a satıyorsunuz. Orada Ahmet Amca, Mehmet Amca alıyor bu arabayı. Neden? Yerli ve Milli olduğu için.” ifadelerini kullandı.

“TOGG KULLANANLAR DAHA FAZA ŞARJ ÜCRETİ ÖDÜYOR”

TOGG arabanın şarj maliyetine de dikkat çeken Karagöz, “Tesla model araba kullanan bir sürücü arabasını gidip 576 TL’ye arabasını full şarj edebilirken, TOGG kullanan bir insan bu şarja 768 TL ödüyor neden? Sende trugoda TOGG sahiplerine daha uyguna sat elektriği bu insanlar yerli ve milli diye alıyor bu arabayı. Bu insanlar TOGG aldığı için neden bunun cezasını çekmek zorunda? Yazık değil mi bu insanlara?” şeklinde konuştu.

Etiketler TOGG yerli otomobil taha hüseyin karagöz milli otomobil
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