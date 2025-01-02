Hem sıfır km hem de ikinci el araçlar için bir zam daha

Türkiye'de A'dan Z'ye aralıksız devam eden zam yağmuru hem ikinci el hem de sıfır km araç piyasasını bir kez daha vurdu. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından araç alım satımlarında alıcılar tarafından ödenen "araç tescil ücretleri" de zamlandı.

Kasım ayında belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), yıl sonu itibarıyla tüm vergi ve cezalarda uygulanmaya başlandı. Bugün alınan kararla, otomobil tescil ücretlerine de yüzde 43,93 oranında zam yapıldı. Sıfır otomobillerin tescil ücreti, 1.138 TL'den 1.633 TL'ye yükseldi. İkinci el otomobillerin tescil ücreti, 1.489 TL'den 2.139 TL'ye çıktı. Halihazırda 1.489 TL olarak uygulanan 2. el tescil ücreti ise bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 2 bin 139 lira olarak belirlendi.