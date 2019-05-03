Hurda indirimi ve KDV müjdesi işe yaramadı; satışlar %48 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin verilerine göre otomobil satışları, 2019 yılı ilk dört ayında geçen yıla göre %47,45 oranında azalarak 93.228 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 177.418 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre %49,73 azalarak 26.212 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 52.138 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil Pazarı %56, Hafif Ticari Araç Pazarı %59 azaldı

2019 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 30.971 adet oldu. 71.126 adet olan 2018 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %56,46 oranında azaldı.

2019 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %55,69 azaldı ve 24.416 adet oldu. Geçen sene 55.108 adet satış gerçekleşmişti.

İşte 2019 en az yakan dizel otomobiller...

2019 yılı Nisan ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Nisan ayına göre %59,08 azaldı ve 6.555 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 16.018 adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Nisan ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %54,63'e, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %64,45'e geriledi.

En az benzin yakan otomobiller hangisi ?

Tüm bu negatif durumlar geçen yıl yürürlüğe giren ÖTV ve KDV oranlarının düşürülmesine rağmen devam ediyor. Otomotiv sektöründeki daralmanın en temel sebebi döviz kurlarındaki değişkenlik. Bu duruma ek olarak kredi maliyetlerinin yüksek olması bireysel tüketiciden çok ticari kişileri de zor durumda bırakıyor. Bu olumsuzlukların üzerine otomotiv sektöründeki vergilendirmeler de eklenince otomotiv pazarındaki kayıp artmaya devam ediyor.

Hurda teşviğindeki sınırların güncellenmesi pazarı hareketlendirecek bir adım olarak öne çıkıyor. Gelecek aylarda bu durumun pazara etkisinin nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.

En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019?