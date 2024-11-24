  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. İki dünya otomotiv devi 208 bin aracını geri çağırdı

İki dünya otomotiv devi 208 bin aracını geri çağırdı

İki dünya otomotiv devi 208 bin aracını geri çağırdı
Güncelleme:

Dünyanın önde gelen otomotiv devleri arasında yer alan Hyundai ve Kia 208 bin otomobilini geri çağıracağını duyurdu.

Güney Kore'nin dünyaca ünlü 2 otomotiv devi Hyundai ve Kia geniş kapsamlı bir geri çağırmaya hazırlanıyor.

Hyundai ve Kia'nın 200 binin üzerinde elektrikli aracında tespit ettiği teknik bir sorun için geri çağıracağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre hem Hyundai hem de Kia'nın "geri çağırma" kararını yüzde 100 elektrikli modellerinde tespit edilen "şarj olmama sorunu" nedeniyle aldı.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre geri çağırılan araçların elektrikli sistemlerinde yer alan Entegre Şarj Kontrol Ünitesi (ICCU) olarak belirlendi.

Bu ünitedeki olası bir arıza, aracın şarj olmasını engelleyebiliyor ve zaman içerisinde tamamen hareketsiz kalmasına neden olabiliyor. 

Hangi modeller geri çağırma kapsamında ?

Hyundai
2022-2024 Ioniq 5
2023-2025 Ioniq 6,

Kia

2022-2024 EV6, Genesis 2023-2025, GV60, GV70 ve 2023-2024 G80 elektrikli modelleri etkilendi. 

 

Etiketler hyundai kia şarj olmama sorunu şarj sorunu geri çağırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli maaşı formülü belli oldu AK Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli maaşı formülü belli oldu Yavuz Bingöl'den kahreden itiraf: ''İntihar etmeyi bile düşündüm'' Yavuz Bingöl'den kahreden itiraf: ''İntihar etmeyi bile düşündüm'' Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'nın zor anları Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'nın zor anları Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: İl başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: İl başkanı öldü, yaralılar var Bahçeli'nin bebek katili Öcalan çağrısı sonrası dikkat çeken anket Bahçeli'nin bebek katili Öcalan çağrısı sonrası dikkat çeken anket Atanamayan öğretmenlerin yeni görev yerleri belli oldu Atanamayan öğretmenlerin yeni görev yerleri belli oldu Ümit Özdağ'dan cübbeli Ahmet'e tokat gibi sözler Ümit Özdağ'dan cübbeli Ahmet'e tokat gibi sözler Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan gözaltına alındı Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan gözaltına alındı Danla Bilic'ten aylar sonra gelen ve ''vay be'' dedirten itiraf Danla Bilic'ten aylar sonra gelen ve ''vay be'' dedirten itiraf Bakan Tekin'den laiklik karşıtı skandal ifadeler sonrası Aıtkabir'de dikkat çeken satırlar Bakan Tekin'den laiklik karşıtı skandal ifadeler sonrası Aıtkabir'de dikkat çeken satırlar
Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! Futbol dünyasını sallayan yasak aşk iddiası: ''Eski eşinin yeğeniyle evleniyor'' Futbol dünyasını sallayan yasak aşk iddiası: ''Eski eşinin yeğeniyle evleniyor'' Gece yarısı saatlerce süren rehine krizi: Operasyon anı kamerada Gece yarısı saatlerce süren rehine krizi: Operasyon anı kamerada Engin Altan Düzyatan'ı fena dolandırdılar: ''Belediye Başkanı sandım'' Engin Altan Düzyatan'ı fena dolandırdılar: ''Belediye Başkanı sandım'' Soğuk ve yağışlara devam... Yeni haftanın hava durumu belli oldu Soğuk ve yağışlara devam... Yeni haftanın hava durumu belli oldu Türkiye'nin zengin edecek yeni girişimi belli oldu Türkiye'nin zengin edecek yeni girişimi belli oldu Prof. Dr. Naci Görür'den 7 ve üzeri deprem uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den 7 ve üzeri deprem uyarısı Boluspor - Şanlıurfaspor maçının kazananı Karspor oldu! Boluspor - Şanlıurfaspor maçının kazananı Karspor oldu! Bebek katili Öcalan'a umut hakkı ve genel af mı geliyor ? Bebek katili Öcalan'a umut hakkı ve genel af mı geliyor ? Galatasaray, Bodrum FK'yı yendi, Okan Buruk isyan etti Muslera ile Kerem Demirbay tartıştı Galatasaray, Bodrum FK'yı yendi, Okan Buruk isyan etti Muslera ile Kerem Demirbay tartıştı