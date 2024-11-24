İki dünya otomotiv devi 208 bin aracını geri çağırdı

Dünyanın önde gelen otomotiv devleri arasında yer alan Hyundai ve Kia 208 bin otomobilini geri çağıracağını duyurdu.

Güney Kore'nin dünyaca ünlü 2 otomotiv devi Hyundai ve Kia geniş kapsamlı bir geri çağırmaya hazırlanıyor.

Hyundai ve Kia'nın 200 binin üzerinde elektrikli aracında tespit ettiği teknik bir sorun için geri çağıracağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre hem Hyundai hem de Kia'nın "geri çağırma" kararını yüzde 100 elektrikli modellerinde tespit edilen "şarj olmama sorunu" nedeniyle aldı.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre geri çağırılan araçların elektrikli sistemlerinde yer alan Entegre Şarj Kontrol Ünitesi (ICCU) olarak belirlendi.

Bu ünitedeki olası bir arıza, aracın şarj olmasını engelleyebiliyor ve zaman içerisinde tamamen hareketsiz kalmasına neden olabiliyor.

Hangi modeller geri çağırma kapsamında ?

Hyundai

2022-2024 Ioniq 5

2023-2025 Ioniq 6,

Kia

2022-2024 EV6, Genesis 2023-2025, GV60, GV70 ve 2023-2024 G80 elektrikli modelleri etkilendi.