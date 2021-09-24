İkinci el araba alacaklar dikkat: Yıl sonunda fiyatlar düşecek mi?

Koronavirüs salgını sürecinde sıfır araç üretiminin durma seviyesine gelmesiyle fiyatları tavan yapan ikinci el araç piyasasında yıl sonu için beklentiler vatandaşı tedirgin ediyor.

Koronavirüs salgını sürecinde oluşan üretim ve tedarik sıkıntıları ile yüzde 100'lere yakın fiyat artışları görülen otomotiv piyasasında, sıfır araç bulunamayınca, ikinci ele rağbet artmıştı.

2021 yılına kadar piyasalarda etkisinin bitmeyeceği ifade edilen çip krizi de sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sektör temsilcileri yıl sonu ikinci el araç fiyatlarına ilişkin öngörülerini aktardı.



Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektörde yaşanan çip krizi nedeniyle markaların daha az araç üretmeye devam edebileceklerine dikkat çekti.

Yalçın, "Yıl sonuna kadar 2. el araç fiyatlarında herhangi bir düşüş olmayacak. Hatta aylık olarak ortalama yüzde 2 ila 3 artış bekliyoruz. 0 km de ise yaptığımız analizlerde global çip krizinin 2022 yılının ilk yarısına kadar devam edecek olmasından ve kurların 2021 yılının sonuna kadar artmasa bile bu yüksek seviyelerde olacağından, bundan sonraki dönemde ÖTV matrah dilimlerinde de şu an görünürde herhangi bir değişiklik görünmemesinden dolayı, 0 km araç fiyatlarının da bu yıl sonuna kadar yüzde 10 - 12 seviyesinde artacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.