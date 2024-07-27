İkinci el araç piyasası resmen çakıldı

Türkiye'deki ikinci el araç piyasasında düşüş devam ederken son 5 yılın en düşük seviyeleri görüldü.

İkinci el otomobil satışı, 5 yılın dip seviyesine indi. Sıfır otomobillerdeki kampanyalı satışlar, krediye erişimin olmadığı ikinci el otomobil pazarını daralttı.

TÜİK'in motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre haziranda ikinci el otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 25 daralarak 485 bin adette kaldı. 20 yıldır otomotiv sektöründe ekspertiz ve servis işletmeciliği yapan Ilgın Doğan, ''Ekspertiz olarak son 5 yılda piyasanın en dip seviyesini şu anda yaşıyoruz. Pandemi de dahil ve yaşadığımız doğal afetlerde bile bu kadar dip seviyeye uzun süre yaşamamıştık. Şu anda son bir yıl piyasa hiç hareketlenmeden sürekli dip seviyelerde” diye konuştu.

PİYASADA SICAK PARA YOK

Son bir yılda hiçbir şekilde piyasalarda bir hareketlilik yaşanmadığını dile getiren Ilgın Doğan, ''Ekspertiz olarak son 5 yılda piyasanın en dip seviyesini şu anda yaşıyoruz. Pandemi de dahi ve yaşadığımız doğal afetlerde bile bu kadar dip seviyeye uzun süre yaşamamıştık. Şu anda son bir yıl piyasa hiç hareketlenmeden sürekli dip seviyelerde. Daha önceden yaşanan daralmalarda birkaç ay piyasanın daralması ondan sonra açılması ve eski seviyesine ulaşmasını görüyorduk. Bize göre bunun da en büyük unsuru insanların kredilere ulaşamaması ve kredi faiz oranlarının çok yüksek seviyede olması, sıcak paranın piyasada olmaması” şeklinde konuştu.

'EKSPERTİZ FİRMALARININ KAPANMA SEVİYESİNDE'

Ekspertiz işletmelerinin ciddi bir şekilde süreçten etkilendiğini ifade eden Doğan, ''Hiç hareketlenmeden bir yıl boyunca bu kadar uzun sürede biz bu daralmayı yaşamamıştık. Şu an Türkiye'de 3 bin 500'ün üzerinde ekspertiz firması, işletmesi var. Ortalama her işletmede 5 tane çalışan personel var. Ciddi bir istihdam mevcut ama şu anda tek tek ekspertiz firmalarının kapanma seviyesine, kapanmaya başladığını görüyoruz. Galeri sayılarında düşüş var. Galericiler artık alım satımı bırakıp farklı işleri yöneliyor. İkinci el piyasası hem ekspertiz hem galeri otomotiv sektörü çok ciddi bir şekilde bu olaydan etkilenmiş vaziyette'' dedi.