İkinci el araç piyasası tamamen durdu! Yeni yılda fiyatlar yükselecek mi?

Pandemi sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar ikinci el araba arayışına girerken bir yandan da yüksek fiyatlar nedeniyle araba almak için doğru zaman mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Vatandaşlar arasında sık sık ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, koronavirüs salgını etkisiyle sene boyunca artan ikinci el araç fiyatlarında son dönemlerde yüzde 3-10 düşüş görüldüğünü belirtti. Erkoç, “Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız.” ifadelerini kullandı. Son olarak Samsun’da galerici esnafı ise son 1-2 ayda 2. el otomobil satışlarının neredeyse tamamen durduğunu söyledi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olacak? Bundan sonra ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...



İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

Bir süredir yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde AA muhabirine önemli açıklamalar yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu seneye ilişkin pazara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erkoç, senenin 10 ayında 5 milyon 671 bin 444’i otomobil, 1 milyon 434 bin 484’ü hafif ticari olmak üzere toplam 7 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,9 artış yaşandığını dile getiren Erkoç, pazarın bu seneyi 8,7 milyon adet ile kapatmasını beklediklerini aktardı. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatları düştü mü?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Erkoç, salgın nedeniyle sıfır araç temininde yaşanan sorunların sene boyunca fiyatların artmasına neden olduğunu fakat kasım ayı itibarıyla fiyatlarda bir düşüş yaşandığını söyledi. Senenin son dönemine girilen bugünlerde fiyatların gevşemeye başladığını belirtti.



Diğer yandan araba alma hayalini biraz daha ertelemeyi düşünen vatandaşlar tarafından araba almak için doğru zaman olup olmadığı sorgulanıyor ve bundan sonra ikinci el araç fiyatları ne olur sorusunun yanıtı araştırılıyor.

ŞİMDİ ARABA ALINIR MI?

Konuyla ilgili olarak Erkoç, koronavirüs salgını etkisi ile üretim ve tedarikte yaşanabilecek belirsizlikler dolayısıyla fiyatlarda da değişkenliklerin görülebileceğini anlattı. Bu nedenle Erkoç, şu anda ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zaman olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.



İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Fiyatlarda düşüş yaşandığını ifade eden Erkoç, oranla ilgili olarak da rakam verdi. Sene sonu itibarıyla sıfır araçlarda arz talep dengesinin sağlanmasının ve bayiler tarafından yapılan yeni yıl kampanyalarının ikinci el fiyatlarının geri gelmesini sağladığını söyledi. Erkoç, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen sektörün sene boyunca gelişme kaydettiğini belirtti. Aynı zamanda Erkoç, durumun fiyatlarda spekülatif artışları beraberinde getirdiğini hatırlatarak şu an fiyatlarda yüzde 3-10 oranında bir düşüşün yaşandığını aktardı.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Erkoç, gelecek dönemde de aşılama çalışmaları ve vakaların düşmesi ile beraber talebin artacağını düşündüklerini söyledi. Bu noktada araba satın alma planlarını ertelemeyi düşünenler ileride fiyatların daha fazla yükselip yükselmeyeceğini de merak ediyor. Erkoç, talepte yükseliş yaşanması ihtimalinin geçtiğimiz yaz boyu gerçekleşen fiyat artışını da beraberinde getirebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Bunun yanı sıra 2021 yılında pandeminin devamıyla ilişkili olarak otomotiv firmalarında olası bir üretim kısıtlamasının yaşanması halinde fiyatların artış gösterebileceğine dikkat çekti. Bütün bunların ışığında Erkoç, şu anda araç almak isteyenler için uygun bir dönem olduğunu belirtti.

İKİNCİ EL ARABA SATIŞLARI NE DURUMDA?

Son olarak İHA'nın haberine göre, salgının ilk dönemlerinin ardından oldukça hareketli olan ikinci el araç piyasası, son 2 aydır adeta stop etti. Satışların durması ve yılbaşı nedeniyle fiyatlarda yüzde 10'a kadar bir gerileme gerçekleşti. Her sene sonu piyasada durgunluk olduğunu aktaran galericiler, bu yıl durgunluğun çok daha fazla olduğunu belirtti.

"FİYATLAR YÜZDE 10 DÜŞTÜ"

Fiyatların yüzde 10 civarında düştüğünü belirten 20 yıldır Samsun'da galericilik yapan Abdullah Çelik, “Piyasa bugünlerde çok durgun. Her yıl son günlerde bu durgunluk yaşanıyor. Pandeminin de etkisiyle bu yıl geçen yıl sonuna göre daha durgun geçiyor. Bundan 2 ay önceki süreçte piyasa çok hareketliydi. Haliyle fiyatlar çok şişmişti. 2. el otomobilde piyasa durdu. Bunda çeşitli etkenler var. Araba fiyatları piyasa değerinin çok üzerinde seyrediyor. Kayıt dışı oto alım-satım yapanların da bunda etkisi çok. Şu an beklemedeyiz. Fiyatlarda ufak da olsa bir geri gelme oldu. Yüzde 10 civarında fiyatlarda düşüş oldu. Oto pazarının ortadan kalkmasının bize bir etkisi olmadı” dedi.



"OPSİYONLANDI" OYUNU

50 bin TL altı arabalardan randıman alınamayacağını dile getiren 30 yıldır galericilik yapan Rıfat Bilgili, “Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı satış potansiyelimiz düştü. Her yıl yılın son günleri işler zaten azalır. Bu sene daha fazla azalma oldu. 50 bin TL'lik araba zaten 100 bin TL olmuştu. Yüzde 100 prim yapan arabalarda yüzde 10-20 civarında bir gerileme oldu. Bundan sonraki süreçte 100 bin TL'lik arabayı 75'e alıp, 80 bin TL'ye satmanın yoluna bakacağız. Bizim için değişen veya kötü bir durum yok. Son 2 aya kadar araç piyasası çok hareketli geçti ve ciddi bir kar elde edildi. Son zamanda galericilerden çok, memur galericiler ortaya çıkmıştı. 'Memurdan, doktordan, öğretmenden araba' diye ilanlar çoğaldı. '1 milyon 700 bin TL'lik araba doktordan satılık', 'polisten 600 bin TL'lik satılık' ve 'imamdan da 400 bin TL'lik satılık' araba ilanları görebilirsiniz. Bunlar şu anda bitti. Şu anda gerçek alım-satımcılar ortaya çıktı. Bazı satıcılar da ‘opsiyonlandı' oyunu var. İlanda daha düşük fiyata satılan arabalara yüksek fiyata opsiyonlandı gösterip, piyasayı yükseltiyorlar. Şu anda 50 bin TL altında araba alan sanayiden çıkamaz. Ortalama bir araba için de 100 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor” şeklinde konuştu.



"YENİ YILDA 2. EL OTOMOBİL FİYATLARI YENİDEN ZAMLANABİLİR"

Sıfır araç üretimine bağlı şekilde 2021 yılında 2. el araçların zamlanabileceğini vurgulayan 10 yıldır galericilik yapan Cihat Keskin, “Pandeminin başında ilk 2 ay durgunluk yaşandı. Daha sonra piyasada 6 aylık bir hareketlilik oldu. Son 2 aydır durgunluk sürüyor. 1 aydır da tamamen durdu. Kış ve pandemi bir araya gelince böyle oldu. Vatandaşın fiyatların düşmesi beklentisi var ama sıfır araçlarda fiyat düşmedi. 2. el otomobillerin fiyatının yükselmesi, piyasada gayri resmi olarak araba satılmaya çalışılmasıdır. Bunlar kafalarına göre internet sitelerine fiyat yazıyorlar. Bu da suni bir piyasa oluşturuyor. Devletimizin bunun önüne geçmesi lazım. İnsanlar istediği fiyata istediği siteye ilan verdiği sürece piyasa yükselir. Yeni yılda fiyatların tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Fabrikalar hala yarım çalışıyor ve sıfır araç üretimi pek yapılamıyor. En çok rağbet gören araçlar ise kadınların da erkekler kadar araç sürmeye başlamasıyla hatchback otomatik vites araçlar oluyor” ifadelerini kullandı.