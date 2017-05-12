İkinci el araç satışına yeni düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 2. el araç satışlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Artık her isteyen kafasına göre araç alıp satamayacak.

CNN Türk'ün haberine göre yıl içinde bireysel olarak ancak 3 araç satılabilecek. Eğer bunun üzerinde satış varsa ticari boyut kazandığı varsayılacak, yaptırımlar uygulanacak. Bu işin ticareti ile uğraşmak için de belli kriterler olacak. Yetki belgesi, taşıt teslim belgesi, şartları aranacak.

Ayrıca 8 yaş ya da 160 bin km altındaki ikinci el taşıtlar için satıcı işletme önceden ekspertiz raporu almak ve satış sırasında bir nüshasını alıcıya teslim etmek zorunda.

Motor ve şanzıman gibi parçaların satış tarihinden itibaren 5 bin kilometre veya 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde garanti verme de artık şartlar arasında.

Açık oto pazarlarda hoparlör, aydınlatma sistemi, güvenlik kamerası, ibadet yerleri bulunması da zorunlu olacak.