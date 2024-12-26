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İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin km şartı için karar verildi

İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin km şartı için karar verildi
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İkinci el araç alım satımlarında 6 ay şartı ve 6 bin kilometre şartı kuralı 1 Ocak 2025'ten 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2025 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması da 1 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılamayacak.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'na bu süreyi altı aya kadar daha uzatma yetkisi verildi.

Etiketler ikinci el 6 ay şartı 6 bin km şartı ikinci el araç otomobil
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