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İkinci el araç satışında ibre tersine döndü: Yüzde 10 artış...

İkinci el araç satışında ibre tersine döndü: Yüzde 10 artış...
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Son dönemlerde büyük bir düşüş yaşayan ikinci el araç satışlarında yüzde 9.6'lık bir artış gerçekleşti.

Uzun süredir, vatandaşlar ikinci el otomobil pazarında müşteri bulamamaktan şikayetçiydi. Aracını satmak isteyenler, pazardaki durgunluğu dile getirerek gündeme gelmişti. Ancak, TÜİK'in son 5 aylık verilerine göre ikinci el otomobil satışlarında bir artış yaşandığı görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden derlenen bilgilere göre; ikinci el taşıt satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,23 artış göstererek 901 bin 725 seviyesinden 957 bin 920'ye çıktı.

İkinci el taşıt satışlarının yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında motosiklet hariç tüm taşıt türlerinde ikinci el satışlar arttı.


GEÇEN SENEYE GÖRE SATIŞLAR İYİ

İkinci el otomobil satışları da 5 ay aranın ardından ilk kez bir önceki yılın aynı ayına göre, artış gösterdi. En son Şubat 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 16,33 artış göstererek 573 bin 508 olan ikinci el otomobil satışları, mart ayında yüzde 21,28, nisan ayında yüzde 27,92, mayıs ayında yüzde 20,61 ve haziran ayında yüzde 25,32 azaldı. Temmuz ayında ikinci el otomobil satışları yüzde 9,60 artarak 621 bin 748 oldu.

BİRİNCİ İL: İSTANBUL

İkinci el otomobil satışı, temmuz ayında 2024 yılının en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Otomobilde ikinci el piyasasının en yüksek olduğu iller, 154 bin 459 satış ile İstanbul, 80 bin 785 satış ile Ankara ve 36 bin 134 satış ile İzmir olurken; en düşük olduğu iller ise 69 satış ile Hakkari, 99 satış ile Tunceli ve 153 satış ile Ardahan olarak gerçekleşti.

7 AYDA 3 MİLYONDAN FAZLA SATIŞ

Öte yandan Ocak-Temmuz 2024 döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,62 azaldı. Ocak-Temmuz 2023'te 4 milyon 486 bin 122 ikinci el otomobil satışı gerçekleştirilirken, Ocak-Temmuz 2024 döneminde ikinci el otomobil satışı ise 3 milyon 846 bin 621 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler ikinci el ikinci el otomobil ikinci el araç satış
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