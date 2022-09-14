İkinci el araç satışında yeni dönem öncesi son gün!

AK Parti iktidarının geç kalan "ikinci el araç satışı" kısıtlamalarında Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemede oto galerilerine tanınan muafiyetin yarın itibariyle sona ereceği uyarısında bulundu.

İkinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren ve 16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan bir uyarı geldi. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, "16 Ağustos 2022 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı için bu kişilere tanınan süre 15 Eylül 2022 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacaktır" şartı hatırlatıldı.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara getirilen pazarlama ve satış kısıtlamasının denetimlerine yarından itibaren başlanacağını duyuran bakanlık, düzenlemeye aykırı hareket eden işletmelere idari para cezası kesileceğini belirtti.

Bakanlık açıklamasına göre, denetimler 3 farklı kanal üzerinden yapılacak:

1- Satış kayıtları günlük olarak takip edilecek

Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığı'na iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecek. Satış kayıtları üzerinden yapılan denetimlerde ekspertiz raporu alma ve bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü de kontrol edilecek.

2- İş yerleri denetlenecek

15 Eylül 2022 tarihi sonrasında Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde oto galericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde iş yeri denetimleri yapılarak, 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecek.

3- Taşıt ilanları denetlenecek

İlan sitelerinde pazarlaması yapılan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek, söz konusu pazarlama ve satış faaliyetleri de takip edilecek.