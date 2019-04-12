İkinci el araçlarda ekspertiz raporu artık zorunlu

Milliyet'ten Mithat Yurtakul'un haberine göre bundan böyle yetkili firmalarca ikinci el otolar için hazırlanacak ekspertiz raporunda araç özellikleri, arıza ve hasar durumu, kilometre bilgilerine yer verilecek. Araç alınırken değişen ve boyalı parçalar belirtilecek, raporlardan yetkili firmalar sorumlu tutulacak. 8 yaş ve 160 bin kilometre üstü araçlar ile ticari amaçlı olmayan araç alım satımlarında rapor zorunluluğu bulunmuyor.

Kimler kapsamda?



1 Nisan’dan itibaren profesyonel olarak ikinci el alım satımı yapan firma ve gerçek kişiler ekspertiz raporu almak zorunda. İki kişi arasında kâr amacıyla gerçekleşmeyen araç satışı için zorunluluk yok. 8 yaş ve 160 bin km. üstü araçlarda da rapor gerekmiyor. Düzenleme ikinci el binek otomobil, pickup ve hafif ticari araçları kapsıyor.



Firma sorumlu



İkinci el araçlar için ekspertiz raporu vermeye TSE’den TS13805 standardında HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) almış firmalar yetkili olacak. Bu firmalara TSE’nin web sitesinden ulaşılabilecek. Ekspertiz raporunun nüshasını edinecek olan alıcı, taşıtla raporun uyuşmaması durumunda raporu veren firmayı sorumlu tutabilecek. Raporla ilgili sorunlarda yetkili firmadan zararın tazmini talep edilebilecek. Rapor zorunluluğu nedeniyle belgeli firma sayısının önümüzdeki dönem artması bekleniyor.



Hangi kriterlere bakılacak?



Hazırlanacak ekspertiz raporunda aracın özellikleri, arıza-hasar durumu ve kilometre bilgilerine yer verilecek. Aracın kaza, göçük, dolu hasarı, şanzıman, motor, akü, fren sistemi vb parçaların durumu raporda yer alacak. Satılan ikinci el aracın üzerinde, taşıtın motor ve şasi numarası, marka ve modeli, plakası, kilometresi, motor tipi, boyalı ve değişen parçaları gibi özelliklerinin yer aldığı etiketi olacak.



Uzun süre geçerli olmayacak



Yönetmelik kapsamında olan ikinci el araçlarda ekspertiz raporu alınmadığı takdirde noterlerde araç satışı ve devir işlemleri yapılamayacak. Ekspertiz raporları aracın anlık durum bilgisini verecek şekilde hazırlanacak. Raporun anlık olarak geçerli tutulması nedeniyle, raporun noter devrinden hemen önce alınması gerekiyor. Yeni düzenlemede ikinci el otomobillere garanti, aracı satan firma tarafından en az 3 ay veya 5 bin km. olarak verilecek. Garanti, işletmeler tarafından sigorta yaptırılarak da verilebilecek. Yapılacak garanti motor, şanzıman, tork konvektörü diferansiyel ve elektrik sistemini kapsayacak.