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İkinci el araçta yeni vergi yolda

İkinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması planlanıyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümetin üzerinde çalıştığı ekonomik reform paketinde, vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor.

Taslakta ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması öngörülüyor. Harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak.

Geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 2 milyon ikinci el araç satıldı.

Halihazırda sıfır araçlar motor hacimlerine göre özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi tutuluyor. Aracın ÖTV eklenmiş fiyatına ise ayrıca KDV de ekleniyor.

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Hürriyet

Etiketler ikinci el ikinci el otomobil ek vergi satış vergi alım
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