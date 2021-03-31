İkinci el araçta yeni vergi yolda
İkinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması planlanıyor.
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümetin üzerinde çalıştığı ekonomik reform paketinde, vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor.
Taslakta ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması öngörülüyor. Harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak.
Geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 2 milyon ikinci el araç satıldı.
Halihazırda sıfır araçlar motor hacimlerine göre özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi tutuluyor. Aracın ÖTV eklenmiş fiyatına ise ayrıca KDV de ekleniyor.
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