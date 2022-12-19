İkinci el otomobil piyasası yeniden hareketlendi

İkinci el otomobil pazarında yılbaşı öncesi, yoğunluk devam ederken fiyatlarda artış olduğu kaydedildi.

Matrah güncellemesi sonrası ÖTV belirsizliğin ortadan kalkması ikinci el otomobil piyasasını yeniden hareketlendirdi.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde fiyatlarda düşüş olmadığını belirten oto galerici Gürkan Güler, "Araç fiyatlarında düşüş yok. ÖTV’nin belirlenmesinden sonra piyasada bir hareketlilik var. Fiyatlarda yukarıya doğru bir ivme var" dedi.

"SON İKİ HAFTADIR HAREKETLİLİK YAŞANIYOR"

"Yılbaşında araba fiyatlarına zam gelecek' söylentisiyle araba pazarında son iki haftadır hareketlilik yaşanıyor diyen Güler, "Şu anda pazarda yüksek bir müşteri hareketliliği var. Vatandaşlar çıldırmış gibi araba alıyor. Asgari ücret zammının buna çok etkisi var. Vatandaş, 'Yılbaşı gelmeden aracımı yenileyeyim' diyor" ifadelerini kullandı.