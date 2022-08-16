İkinci el otomobilde yeni satış kısıtlaması yürürlükte!

Türkiye'de ikinci el otomobil fiyatlarının, sıfır km otomobil fiyatlarını geçmesine dur diyebilmek için getirilen "ikinci elde 6 ay ve 6 bin km şartı" yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle ilgilenenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgilenenler adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak.

Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

BAKAN MUŞ AÇIKLAMIŞTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 10 Ağustos’ta karara dair açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Muş, şunları söylemişti:

“Hazırlıklarımızı bitirdik. Sıfır araçlar ya şirketlere ya galerilere ya da kiralama şirketlerine gidiyor. Bayilerin satış rakamları, kâr marjları belli. Piyasada ‘2. el sıfır' şeklinde ilanlar var. Alınıyor ve üzerine kâr konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen yükselme oluyor.

İlk tescilden 6 ay geçmeden ve araç 6 bin kilometreyi geçmeden satışa kısıtlama getirilecek. Bununla birlikte fiyatların üzerinde baskı oluşturulmasının önüne geçebileceğini düşünüyoruz. Böylece erişim problemi yaşayan vatandaşın da otomobile daha kolay erişim sağlayacağını düşünüyoruz.” AA