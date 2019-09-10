İkinci el otomobildeki düzenlemeyi herkes yanlış anladı; işte doğrusu

Araç alımlarında 15 günlük sigorta süresinin devam edip etmeyeceği konusunda merak edilenlere sigorta şirketi genel müdürü Ahmet Yaşar açıklık getirdi. Yaşar, ikinci el araç alımlarında 15 günlük sigorta poliçe süresinin devam ettiği, bunun sadece sıfır araç alımlarında kalktığını açıkladı.

Son günlerde ikinci el araç alımlarında devam eden 15 günlük sigorta süresinin kaktığı yönündeki haberler vatandaşları tedirgin etmişti. Konuya açıklık getiren Yaşar, ikinci el araç alımlarında 15 günlük sigorta süresinin devam ettiğini söyledi.

Yaşar, “Çok da yetkili olmayan ağızlardan verilen demeçlerle vatandaşın kafası karıştı. Aslında uygulamada çok büyük bir değişiklik yok. Özellikle ikinci el araç satışlarında biliyorsunuz araç satıldıktan sonra trafik poliçesi yeni alıcı için de 15 gün süreyle devam ediyordu. Bu dolayısıyla olası bir satış sonrasında poliçe yenilenene kadar ortaya çıkabilecek bir mağduriyeti önlüyordu. Dolayısıyla aslında burada bir değişiklik yok. Yani siz ikinci el aracınızı sattığınızda yeni alan kişi için de sigorta 15 gün süreyle devam ediyor. Bu 15 günlük süre içerisinde yeni poliçeyi yeni alıcının yaptırması ve onun da kendisine birtakım mağduriyetlere karşı sorumluluklarını sigorta teminatı altına alması süreci devam ediyor” diye konuştu.

SIFIR ARAÇLARDA ALINDIĞI GÜN SİGORTA YAPILMALI

Sıfır araç alımlarında ise farklı bir uygulamaya gidildiğini belirten Yaşar şu ifadelere yer verdi:

“Burada değişen tek konu şu; sıfır araç alımlarında yani sahiplik belgesi dediğimiz şey, bu aracın faturası olabilir ya da noter tescili olabilir. Buralarda sıfır araçlar için 15 günlük bir süre pirim uygulanmama süresi vardı. Doğal olarak bu süre kalktı. Yani siz aracı aldığınız gün sigortanızı başlatmalısınız. Ama ikinci el satışlarda böyle bir şey söz konusu değil 15 günlük süre devam ediyor.”