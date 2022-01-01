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  4. İstanbul'da skandal görüntü! Otopark ağzına kadar otomobil dolu

İstanbul'da skandal görüntü! Otopark ağzına kadar otomobil dolu

İstanbul Esenyurt'ta park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi. Esenyurt'ta bulunan bir oto galeri sitesinin otoparkında ise araçların bekletildiği görülürken tozlar içerisinde bulunan onlarca araç kameralara yansıdı.

Etiketler esenyurt istanbul otomobil stok garaj
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