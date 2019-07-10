İşte 100 bin TL altı satılan ikinci el otomobiller

Yapılan açıklamada; listede 12 farklı marka 31 modeli ile yer aldı. Listede en fazla model bulunduran marka, 21 model versiyonuyla Renault olurken, Renault’u 15 modeli ile Fiat ve 13 model ile de Hyundai takip etti. 2017 model, manuel vites, benzinli Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire Pop, 47 bin 500 TL’lik fiyatı ile listenin en ekonomik aracı olarak öne çıktı. 100 bin TL’lik fiyat sınırında yer alan tek araç ise 2014 model, benzinli ve otomatik vitesli Ford Focus Sedan 1.6 Ti-VCT Trend X oldu. Listede yer alan araçlar, özelliklerine göre incelendiğinde ise hatchbackler gövde tipinde açık ara önde yer aldı. Araçların model yılına bakıldığında 2016 modeller ilk sırayı alırken, yakıt tipinde benzinli, vites tipinde ise manuel araçlar çoğunluğu oluşturdu.

Türkiye'de satışa sunulan tüm araçlarla ilgili çok büyük bir veri havuzuna sahip olduklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Ücretsiz olarak indirilebilen Cardata mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız, ‘0’ kilometre ve ikinci el araçların fiyatlarını 8 saniye gibi kısa süre içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, belirledikleri araçları yine ücretsiz olarak çok kısa bir sürede karşılaştırabiliyorlar. Şirket olarak özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzuna ve yazılıma sahibiz. Bu alanda hem şirketlere hem de bireylere faydalı bir hizmet sunuyoruz. Uygulamamız sayesinde satışa çıkarılacak veya satın alınacak bir ikinci el aracın en doğru fiyat aralığını verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar bütçeyle satın alınabilecek araçlardan bazıları şöyle sıralandı:

CITROEN

Citroen- C-Elysee Sedan 1.6 HDI Feel (2017) 70 bin TL

DACİA

Dacia- Lodgy MPV 1.5 DCI (7 Koltuk) Laureate (2013) 83 bin 500 TL - Dacia- Sandero Hatchback 1.5 DCI Stepway (2016) 77 bin TL

FİAT

Fiat- Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus (2016) 68 bin 500 TL- Fiat- Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus (2017) 90 bin TL - Fiat- Fiorino Combi 1.3 MultiJet Premio ESP (2016) 66 bin 500 TL



FORD

Ford- Fiesta Hatchback 1.0 EcoBoost Titanium (2017) 97 bin TL -Ford-Focus Hatchback 1.6 Ti-VCT Trend X (2014) 79 bin TL- Ford-Tourneo Courier Kombi 1.6 TDCI Titanium Plus (2014) 76 bin TL



HYUNDAİ

Hyundai Accent Blue Sedan 1.6 CRDI Mode Plus (2014) 73 bin TL - Hyundai i10 Hatchback 1.2 D-CVVT Elite (2016) 70 bin 500 TL -Hyundai i20 Hatchback 1.4 MPI Style (2014) 71 bin 500 TL

NİSSAN

Nissan- Juke Crossover 1.5 DCI Sky Pack (2014) 97 bin TL ---Nissan-Micra Hatchback 1.2 Match (2013) 68 bin 500 TL

OPEL

Opel Astra Sedan 1.6 CDTI Start&Stop Design (2016) 95 bin TL --- Opel Corsa Hatchback 1.4 Essentia (2017) 70 bin 500 TL



PEUGEOT

Peugeot- 208 Hatchback 1.2 PureTech Start&Stop Act. (2016) 72 bin 500 TL -- Peugeot-301 Sedan 1.6 HDI Active (2017) 64 bin 500 TL ---Peugeot-2008 Crossover 1.6 Blue HDI Start&Stop Act. (2016)98 bin 500 TL

RENAULT

-Renault- Clio Hatchback 1.5 DCI Icon (2016) 82 bin 500 TL -Renault- Clio Sport Tourer 1.5 DCI Touch (2016) 84 bin 500 TL -Renault- Kangoo Kombi 1.5 dCi Touch (2017) 74 bin 500 TL Renault- Symbol Sedan 1.5 DCI Touch (2013) 68 bin TL



SEAT

-SEAT- Ibiza Hatchback 1.0 EcoTSI Start&Stop Style (2017) 71 bin 500 TL



TOYOTA

Toyota- Corolla Sedan 1.33 Life (2016) 72 bin TL --Toyota-Yaris Hatchback 1.5 Fun Special (2017) 80 bin TL



VOLKSWAGEN

-Volkswagen-Golf Hatchback 1.0 TSI BMT Midline Plus (2017) 99 bin TL Volkswagen-Polo Hatchback 1.0 Trendline (2017) 69 bin 500 TL