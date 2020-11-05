İşte Türkiye'deki yabancı plakalı taşıt sayısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanlığınca yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde 1 Şubat 2020’de sona eren, ülkemizdeki kişisel kullanıma ait yabancı plakalı araçların, kalma sürelerinin uzatıldığını anımsatarak, “Bu sürenin yeniden uzatılması düşünülmekte midir? Yurtta kalma süresi uzatılmasından yararlanan araç sayısı kaçtır? Araçların ülkelere göre dağılımı nedir?” şeklinde sorular yöneltti.

Gürer’in önergesine yanıt veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına ilişkin süreler gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmadan öncelikle 30.06.2020 tarihine, bilahare 30.08.2020 tarihine kadar uzatılmış; yeniden yapılan değerlendirme sonucunda olası mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen söz konusu süre 31.10.2020 tarihi olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan, salgın nedeniyle ülkemiz ve diğer ülkelerin alacağı önlemler ve uygulanması muhtemel seyahat kısıtlamaları göz önünde bulundurularak yabancı plakalı taşıtlara ilişkin izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağının bilahare değerlendirileceğini belirtti.

İLK SIRADA BULGARİSTAN VAR

Türkiye'de kalma süresi uzatılan kişisel kullanıma ait yabancı plakalı taşıtların tescil edildikleri ülkelere göre dağılımında 9 bin 736 ile Bulgaristan’ın ilk sırada yer aldığını belirten Bakan Pekcan, bu ülkeyi sırasıyla Almanya ve Gürcistan’ın takip ettiğini belirtti.

Ülkemizde süre uzatımından yararlanan yabancı plakalı araç sayısının 35 bin 425 olduğunu açıklayan Ruhsar Pekcan, bu araçların tescil edildikleri ülkelere göre dağılımını ise şu şekilde sıraladı:

Bulgaristan (9736), Almanya (4982), Gürcistan (3283), Fransa (1243), Hollanda (1191), Birleşik Krallık (1168), İran (734), Romanya (689), Avusturya (686), İtalya (587), Yunanistan (568), Rusya Federasyonu (563), Belçika (560), İsveç (327), Diğer Ülkeler (9008)