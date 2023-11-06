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İşte Türkiye'nin en uvuz sıfır km otomobilleri

İşte Türkiye'nin en uvuz sıfır km otomobilleri
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Hem sıfır km hem de 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürerken, Türkiye'de satılan en ucuz sıfır km otomobilleri belli oldu.

Hem sıfır hem ikinci el otomobil fiyatları düşüşte. Kasım ayı itibarıyla birçok firma yeni kampanyalarını duyurdu. Satışa sunulan en boş paket ve en ucuz otomobiller ise şöyle.

Otomotiv sektöründe fiyatlar uzun bir süredir artış eğilimindeydi.

Ancak indirim çağrıları ve çip krizinin sona ermese de azalmasıyla özellikle sıfır araç fiyatları düşüşe geçti.
Sıfır otomobile olan talep, fiyatların düşmesiyle ve kampanyalarla arttı.

Türkiye’de en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu.

i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı Fiat Egea izledi.

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