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Japon otomotiv devlerinden Rusya kararı

Japon otomotiv devlerinden Rusya kararı

Ukrayna'ya savaş başlatan Rusya'ya bir kötü haber de otomotiv sektöründen geldi. Japon otomotiv firmaları, Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Otomobil üreticileri, Ukrayna'ya savaş ilan eden Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların etkilerinden kaçınmayı hedefliyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre firma, St. Petersburg fabrikasındaki üretimin "bir sonraki duyuruya kadar" durdurulacağını açıkladı.

Japon üretici, söz konusu karardan Avrupa bölgesinin üretim ve satış faaliyetlerinin etkilenmeyeceği duyurdu.

RAV4 SUV ve Camry Sedan model araç üreten St. Petersburg fabrikasının yıllık 100 bin araç üretim kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

MAZDA, NİSSAN VE HONDA

Honda Motor, Rusya'ya otomobil ve motosiklet nakliyatını durdurduğunu açıkladı. Rusya'da lokal tesisi bulunmayan firma, ABD üzerinden bu ülkeye araç sevkiyatı yapıyordu.

Mazda Motor ise Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde iş ortaklıklı fabrikasına Japonya'da parça ithalatını askıya almayı planlıyor.

Rusya'da yerel fabrikaları bulunan Mitsubishi Motors faaliyetlerini askıya almayı, Nissan Motor ise süreci yakından izleyip karar vermeyi planlıyor.

AA

Etiketler rusya otomotiv devi toyota mazda
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