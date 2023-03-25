Karsan, Kanada’da büyümeye devam ediyor

Karsan, Avrupa’daki başarısını Kuzey Amerika’da da sergilemek için kolları sıvadı. Karsan, şimdi de Kanada’nın en yaşanabilir şehri iddiasını taşıyan Oakville’e 15 adet e-JEST teslimatı gerçekleştirdi.

Globalleşme hedefiyle ürün gamını sürekli yenileyen Karsan, Avrupa’daki başarısını Kuzey Amerika’da da sergilemek için kolları sıvadı. Kısa bir süre önce Kanada’nın Saint John şehrine e-JEST modellerini ihraç eden Karsan, şimdi de Kanada’nın en yaşanabilir şehri iddiasını taşıyan Oakville’e 15 adet e-JEST teslimatı gerçekleştirdi. Kanada pazarına ilk adımlarını, Saint John’a teslim ettikleri 6 araçla attıklarını söyleyen Okan Baş, “ Avrupa’da üç yıl üst üste pazar liderliği elde eden e-JEST ile Kuzey Amerika’nın ilk elektrikli minibüsü olarak bölgede hızımızı artırıyoruz. Bu pazarda iddialı hedeflerimiz var ve önümüzdeki dönemde Kanada’nın farklı şehirlerine de e-JEST teslimatlarımızı hızla sürdüreceğiz. Başta Kanada olmak üzere Kuzey Amerika pazarında da, Avrupa’daki gibi güçlenerek büyüyeceğiz” dedi.

Avrupa’nın ulaşım altyapısının dönüşümünde elektrikli ve otonom araçlarıyla öncü rol oynayan Karsan, hedef pazarlarından Kuzey Amerika’da da hızını artırıyor. Kısa bir süre önce Kanada’nın önde gelen otobüs şirketlerinden Damera Bus Sales Canada Corp. ile distribütörlük anlaşması imzalayan Karsan, Saint John’a teslim ettiği 6 adet e-JEST modeliyle ülkenin toplu ulaşımda yolcu taşıyacak alçak tabanlı ilk elektrikli minibüslerini yollara çıkarmıştı. Karsan, şimdi de ülkenin önde gelen şehirlerinden Oakville ile 15 adet e-JEST aracını, distribütörü Damera Bus aracılığı ile teslim etti.

Dar sokaklara sessiz ulaşım çözümü!

Avrupa’nın en çok satılan elektrikli minibüsü e-JEST ile Avrupa’da 3 yıldır pazar liderliğini sürdüren Karsan, Kuzey Amerika pazarındaki varlığını hızla artırmayı amaçlıyor. Kanada’nın en yaşanabilir şehri olma vizyonuna sahip Oakville, dar sokaklı yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Kentte dizel araçların yerini alacak e-JEST’ler, ideal boyutları ve sessizliğiyle bölgenin huzuruna da katkı sağlayacak. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Kanada Savunma Bakanı ve Oakville Parlamento Üyesi Anita Anand, “Oakville'e gelen ilk sıfır emisyonlu, elektrikli özel hizmet otobüsleri, topluluğumuzu 2050 yılına kadar net-sıfır emisyon hedefine bir adım daha yaklaştıracak heyecan verici bir kilometre taşıdır” dedi.

Kuzey Amerika’da güçlenerek büyüyeceğiz!

Avrupa’da kendini kanıtlayan e-JEST’in, Kuzey Amerika pazarında da kısa sürede liderliği alacağını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Avrupa’da üç yıl üst üste pazar liderliği elde eden e-JEST, şimdi de Kuzey Amerika’nın ilk elektrikli minibüsü olarak pazarda önemli bir yer edinmeye hızla devam ediyor. Oakville’de göreve başlayan e-JEST araçlarımızın çevre dostu ve sessiz yapısı, şehrin ‘En yaşanabilir şehir’ olma vizyonu ile tamamen örtüşüyor. Oakville şehrinin ilk sıfır emisyonlu aracını teslim ederek, kentin elektrikli ulaşım dönüşümünde öncü rol oynamaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu. Kanada pazarına, Saint John’a teslim edilen 6 araçla giriş yaptıklarını hatırlatan Okan Baş, “Kuzey Amerika’nın ilk elektrikli minibüsü olan Karsan e-JEST ile bölgede hızımızı artırıyoruz. Bu pazarda iddialı hedeflerimiz var ve önümüzdeki dönemde Kanada’nın farklı şehirlerine de e-JEST teslimatlarımızı hızla sürdüreceğiz. Başta Kanada olmak üzere Kuzey Amerika pazarında da, Avrupa’daki gibi güçlenerek büyüyeceğiz” dedi.