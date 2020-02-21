KKTC ilk yerli otomobili ''Günsel''i tanıttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli ve milli otomobili “Günsel”, Girne Elexus Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonla tanıtıldı. Yüzde 100 elektrikli bir otomobil olan ve KKTC'nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretilen Günsel B9'un tasarım ve iç dizaynları büyük beğeni topladı.

Seri üretimi 2021'de başlayacak olan Günsel'in üretim kapasitesi 2025'te yıllık 20 bin araca ulaşacak. Günsel'in ilk modeli B9'un lansmanının yapıldığı gecede, bugüne kadar gizli tutulan ikinci model J9'un tanıtım maketi de davetlilerin beğenisine sunuldu. SUV olarak tasarlanan J9'un geliştirme sürecinin 2022'de tamamlanarak prototip tanıtımının yapılması planlanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in gecede gerçekleştirdiği sunumda ikinci model J9 modelinin seri üretimininse 2024'te başlayacağı bilgisi yer aldı.

Düzenlenen programa, Başbakan Tatar'ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel ve ailesi, yerli ve yabancı iş insanları ve yurtdışından ve yurtiçinden 3 bin davetli katıldı.

“Yeteneğe sahip başarılı bir milletin başarılı evlatlarıyız”

Başbakan Ersin Tatar yapmış olduğu konuşmada KKTC adına tarihe tanıklık ettiklerini söyleyerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugüne kadar büyük büyük isimler, büyük kahramanlar yetiştirdik. Herkes kabul etmelidir ki, mücadele yıllarından bu yana sürekli çalışan, didinen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışan Suat Günsel de bu kahramanlardan biridir. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ımız için çok fazla olumsuzluklardan bahsedilmektedir. Bugün burada imza atılan başarı öyküsü olumsuz konuşanları mahcup etmiştir. Çünkü biz başarılıyız, ülkesine sahip çıkan, mükemmeliyete inanan, yeteneğe sahip başarılı bir milletin başarılı evlatlarıyız. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Günsel, ülkemiz ihracatına, istihdamına, ekonomisine, kalkınmasına büyük bir katkı yapacak. Bu büyük başarıya imza atan Günsel Ailesi'ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un tanıtıldığı toplantıda söylediği gibi, bugün bu yarışa giren herkes eşit koşullardadır. Yakın Doğu Üniversitesi'nin imza attığı Günsel, bütün üniversitelerimiz için teknoloji geliştirme, AR-GE yapma, sanayi projeleri geliştirme konusunda önemli bir örnek oluşturacak. Emeği geçen tüm babayiğitlere içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Babamızın hayalini gerçeğe dönüştürdük”

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de yaptığı konuşmada, “Uzun yıllar önce babamız Dr. Suat Günsel'in kurduğu hayali; tasarımdan Ar-Ge'ye teknolojiden mühendisliğe hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüğümüz bugün; GÜNSEL'i sizlerle birlikte, milletimizle, vatanımızla, anavatanımızla paylaşabilmenin ve dünyaya güçlü bir biçimde tanıtmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rakamlarla Günsel

Günsel'in ilk modeli B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9'un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. Günsel B9'un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 20 dakikada doldurulabiliyor. Standart şarj kullanılması durumunda ise bu süre 7 saat. Geliştirme sürecinde 100'ün üzerinde mühendisin 1,2 milyon saat emek harcadığı Günsel B9'un üretimi için 28 ülkeden 800'ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı.



